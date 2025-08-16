Ce memecoin prêt à x10 : prévente exclusive à ne pas manquer

Pour Résumer

Solana a franchi les 200 $, soutenu par l'intérêt institutionnel et des entreprises comme Upexi qui ajoutent des millions de SOL.

Les launchpads meme coins, tels que Pump.fun, connaissent une croissance impressionnante, maintenant l’activité sur le réseau.

Snorter Bot, avec ses fonctionnalités de trading automatisé, a levé plus de 3 millions de dollars en prévente et pourrait devenir le leader des meme coins.

Solana dépasse les 200 $ avec un fort soutien

Solana a récemment franchi les 200 $, soutenu par un intérêt institutionnel qui ne faiblit pas. Des entreprises comme Upexi ont ajouté des millions de SOL à leurs bilans, profitant des revenus générés par le staking. BIT Mining prévoit également de lever des fonds pour intégrer Solana à sa stratégie à long terme, renforçant ainsi son écosystème. Snorter Bot est alimenté par tout cela.

Les launchpads meme coins en pleine expansion

Les launchpads de meme coins Solana, comme LetsBONK et Pump.fun, connaissent une croissance impressionnante. Ces plateformes génèrent d’importants volumes chaque jour, contribuant à maintenir l’activité sur le réseau même en période de consolidation institutionnelle.

Pump.fun détient une part de marché dominante de 68 %, avec des revenus dépassant 2,5 millions de dollars en 24 heures.

Snorter Bot : une solution de trading révolutionnaire

Snorted too many green candles. pic.twitter.com/ya3zc2PU9M — Snorter (@SnorterToken) August 9, 2025

Snorter Bot, un bot natif de Telegram, permet d’automatiser les achats et ventes de meme coins. Il offre une exécution en moins d’une seconde et protège contre les rug pulls, garantissant une sécurité accrue. Ce bot est conçu pour aider les traders à naviguer dans un marché volatile de manière plus efficace.

Une prévente couronnée de succès pour SNORT

La prévente de SNORT, le token natif du bot, a récemment levé plus de 3 millions de dollars. Avec des fonctionnalités avancées comme le copy trading et des snipes illimités, SNORT se positionne comme un investissement stratégique dans l’univers des meme coins. De plus, les détenteurs de SNORT bénéficient de frais de trading réduits, offrant un avantage compétitif important.

L’importance des protections contre les escroqueries

Snorter Bot inclut une fonction de protection contre les rug pulls et les honeypots, avec un taux de succès de 85%. Cette fonctionnalité est essentielle pour sécuriser les investisseurs, particulièrement dans un marché où 98,7 % des tokens lancés sur Pump.fun ont été associés à des risques de fraude.

Expansions à venir et intégration multi-chaînes

Snorter Bot est actuellement disponible sur Solana, mais des plans sont en cours pour l’étendre à Ethereum, BNB Chain, Polygon, et Base. Cette expansion permettra à plus de traders d’accéder à ses outils sur plusieurs chaînes populaires.

Pourquoi SNORT pourrait dominer le marché des meme coins ?

Avec l’augmentation de la demande pour des outils automatisés et sécurisés, SNORT pourrait devenir le leader des meme coins Solana. Les traders de meme coins cherchent un moyen de naviguer facilement parmi les nombreux lancements, et Snorter Bot répond parfaitement à ce besoin.

Snorter Bot et Solana sont prêts à transformer le paysage des meme coins et du trading crypto !

Découvrez Snorter Token ($SNORT)

Source : Snorter Token

À lire aussi :