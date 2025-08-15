Snorter, le prochain monstre de Solana x1000 ?

Pour Résumer

Snorter vise un x1000 dès son premier listing, avec une stratégie inspirée des plus gros succès memecoins.

Une prévente explosive sur Solana, qui attire déjà la communauté et les influenceurs.

Un univers décalé et une tokenomics calibrée pour maximiser la rareté dès le départ.

Un univers aussi drôle que provocateur

Snorter ne fait pas dans la subtilité. Avec son visuel complètement déjanté et son ton provocateur, le projet s’inscrit dans la pure tradition des memecoins viraux. La promesse est simple : faire rire, faire parler, et surtout, faire gagner gros à ceux qui entrent tôt. Sur Solana, où les frais sont minimes et la vitesse record, ce genre de projet peut exploser en quelques heures après le listing.

La page de prévente est déjà un aimant à curieux. Le projet mise sur un humour trash, des références pop culture et un univers graphique parfaitement calibré pour circuler en masse sur X et Telegram. Les memes fusent, les parodies vidéo se multiplient, et certains influenceurs crypto commencent à en faire leur sujet favori de la semaine.

Une prévente calibrée pour la rareté

Côté mécanique, Snorter joue la carte de la pénurie organisée. L’offre totale est volontairement réduite et la répartition favorise les premiers investisseurs grâce à des prix de prévente ultra-agressifs.

La stratégie est claire : créer une pression acheteuse maximale au moment du premier listing.

Les chiffres de la prévente parlent d’eux-mêmes : déjà plusieurs centaines de milliers de dollars levés en quelques jours, et une demande qui dépasse largement les objectifs initiaux.

Les analystes spécialisés dans les memecoins notent que ce genre de démarrage, combiné à une forte activité communautaire, peut provoquer une envolée à trois ou quatre chiffres dès les premières heures de cotation.

Un effet boule de neige attendu

L’équipe prévoit une série d’événements communautaires après le listing : concours de memes, airdrops ciblés et partenariats sur Solana. L’objectif est de maintenir la pression et d’attirer de nouveaux entrants chaque semaine, créant un effet boule de neige sur le cours.

La référence à Solana est également un atout. Les memecoins qui cartonnent sur cette blockchain profitent d’une visibilité instantanée auprès d’une audience déjà habituée aux gains rapides et aux prises de risques élevées. En surfant sur cette vague, Snorter se positionne dans le sillage des plus gros succès de 2024, avec l’ambition de les dépasser.

Une entrée dans le top 500 ?

Certains membres de la communauté évoquent déjà la possibilité de voir Snorter intégrer le top 500 de CoinGecko dans les semaines suivant son lancement. Ce type de progression est rare, mais pas impossible dans un marché où la viralité prime sur tout le reste.

Pour y parvenir, le projet devra maintenir son rythme et éviter les écueils classiques : perte d’intérêt trop rapide, liquidité insuffisante ou mauvaise gestion du listing. Pour l’instant, tous les signaux restent au vert, et la communauté ne cesse de croître.

Si la dynamique actuelle se poursuit, Snorter pourrait bien devenir l’un des coups de poker les plus rentables de l’été 2025. Mais comme toujours avec les memecoins, la règle d’or reste de n’investir que ce que l’on est prêt à perdre.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.