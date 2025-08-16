XRP, la révolution des actifs réels et des perspectives haussières

Pour Résumer

RippleX mise sur la tokenisation des RWA via le XRP Ledger qui pourrait atteindre 50 milliards de dollars d'ici 2025.

Le XRP Ledger optimise l'efficacité et attire davantage de liquidités pour la tokenisation des RWA.

Alors que XRP consolide autour de 3 $, les analystes prévoient un potentiel de hausse de 170%.

RippleX mise sur les actifs réels (RWA)

Brad Garlinghouse de RippleX a récemment expliqué pourquoi le XRP Ledger est idéal. C’est la plateforme parfaite pour la tokenisation des RWA. Le marché pourrait atteindre 50 milliards de dollars d’ici fin 2025. Donc, son potentiel à long terme est de 30 trillions.

Cette dynamique est soutenue par la montée en puissance des stablecoins qui renforce l’attractivité du XRP Ledger pour les RWA.

In a recent conversation with Leonard Schellberg at @beincrypto I discussed how @Ripple is unlocking the next phase of blockchain utility for institutions on the XRP Ledger (XRPL). The XRPL is acting as a foundational layer for financial applications such as the tokenization… — Markus Infanger (@markusinfanger) August 5, 2025

Un DEX intégré pour un environnement sécurisé

Le XRP Ledger se distingue par son DEX intégré, qui permet d’effectuer des transactions sans intermédiaire. De ce fait, cela offre plus de transparence.

Ce DEX améliore l’efficacité. En outre, il réduit les coûts des échanges traditionnels et s’avère crucial pour la tokenisation des RWA. Mieux encore, cela attire davantage de liquidités vers la plateforme.

XRP et la tokenisation des RWA

Le XRP Ledger est conçu pour faciliter la tokenisation des actifs réels. Cela le positionne comme une solution idéale pour ce secteur en pleine croissance. La demande de tokenisation devrait augmenter considérablement à mesure que le marché des RWA se développe.

Actuellement, XRP se consolide autour de 3 $. Cependant, les conditions du marché sont favorables à un mouvement haussier. L’adoption croissante des stablecoins et l’expansion des RWA renforcent les perspectives positives pour XRP.

Un scénario de hausse vers 8 $

Les analystes prévoient que XRP pourrait atteindre 8 $ après une rupture de son canal baissier. Cela représente une hausse potentielle de 170% pour les investisseurs prêts à entrer pendant cette phase de consolidation.

Depuis quelque temps, la législation américaine sur les stablecoins a donné un coup de pouce à l’écosystème de Ripple. Ainsi, cela apporte une nouvelle légitimité aux actifs numériques et pourrait accélérer l’adoption de XRP.

Source : AInvest

