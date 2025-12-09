Cette crypto attire des millions et pourrait exploser avant la fin de l’ICO

Pour Résumer

Pepe Node capitalise sur le retour de l’utilité dans l’univers memecoin avec un protocole Mine to Earn gamifié.

Le projet mise sur un minage virtuel sans contrainte matérielle, porté par une tokenomics déflationniste.

À 30 jours de la fin de la prévente, Pepe Node s’inscrit dans un scénario de forte asymétrie haussière.

Pepe Node dans un environnement qui privilégie les produits réels

Ce mardi 9 décembre 2025, le Play to Earn semble avoir trouvé un nouveau souffle grâce à PEPENODE et à son protocole gamifié Mine to Earn. Il ne reste toutefois plus que 30 jours avant la fin de l’ICO pour acquérir le token de minage virtuel à un prix encore accessible.

Les altcoins cherchent désespérément un nouveau narratif, et cette attente est encore plus marquée du côté des memecoins. La capitalisation totale du secteur a reculé de 14 % sur le dernier mois, PEPE évolue à contre-courant. Le token affiche une hausse de 18,4 % sur sept jours, à 0,000004846 $, après un rebond solide sur son niveau de support.

Avec seulement 30 jours restants pour participer à la prévente de PepeNode, le raffermissement du prix de PEPE est perçu comme un signal haussier par un nombre croissant d’observateurs crypto. L’utilité est devenue un critère central, si ce n’était pas encore évident.

PepeNode associe l’attrait viral de la marque Pepe à une réelle adéquation marché, via un produit de minage virtuel pensé pour générer des sources de revenus.

Les memecoins ont longtemps revendiqué l’absence totale de flux de trésorerie et de mécanismes de revenus. Mais le marché évolue. L’attention se porte désormais sur les memecoins déjà installés, avec une exigence croissante en matière d’adoption et de produits concrets.

D’un côté, pour ceux qui recherchent des sensations fortes sur des marchés rapides, à haut risque et à fort potentiel, les alternatives se sont multipliées en dehors des altcoins. La liquidité explore aujourd’hui une large palette de terrains.

Dans ce contexte, se démarquer devient impossible sans une véritable adéquation du marché. Les projets doivent désormais livrer des produits et viser la rentabilité.

Pepe Node mise sur la gamification pour relancer le minage

PepeNode réinterprète le minage crypto « historique » basé sur la preuve de travail en une expérience entièrement virtuelle. Le protocole redéfinit ce que l’industrie peut proposer au consommateur moyen.

Avec le temps, la hausse continue de la difficulté de Bitcoin, combinée à des coûts énergétiques toujours plus élevés, a progressivement écarté une grande partie des particuliers du minage.

Lorsque le prix des dernières machines ASIC devenait hors de contrôle, la seule marge de manœuvre restante consistait à réduire le coût de l’électricité afin de préserver la rentabilité.

Malgré ces ajustements, le minage de Bitcoin a fini par se concentrer entre les mains d’acteurs industriels, souvent des entreprises cotées en bourse.

À elles seules, les sociétés de minage Bitcoin cotées représentent près de 42 % du hashrate total, soit environ 422,21 EH/s.

À titre de comparaison, le hashrate moyen de ces entreprises atteint 17,4 EH/s, un niveau sans commune mesure avec le minage grand public d’autrefois.

Le jeu de minage virtuel proposé par PepeNode renverse totalement cette logique. Il élimine toute contrainte liée au matériel ou à l’énergie.

Comment fonctionne le Mine to Earn de Pepe Node

Pour se lancer, les joueurs doivent d’abord détenir le token PEPENODE actuellement en prévente. Chaque joueur peut configurer son nœud de manière unique, en définissant ses objectifs de hashrate et de génération de tokens.

L’utilité du token PEPENODE repose également sur une tokenomics à dynamique déflationniste. 70 % des tokens dépensés dans le jeu sont définitivement brûlés, réduisant progressivement l’offre en circulation.

Un autre élément mérite l’attention. Les détenteurs de PEPENODE peuvent staker leurs tokens et bénéficier de rendements annuels annoncés à 564 %.

Avec cette approche, PepeNode transforme le minage virtuel en jeu de stratégie. Les joueurs peuvent générer des memecoins emblématiques dans une expérience à la fois ludique et engageante.

30 jours décisifs qui placent pepenode dans un scénario x50

La chaîne YouTube crypto Borch Crypto évoque un scénario de x50 pour PEPENODE, basé sur son statut de premier entrant sur le segment du minage virtuel. Les premiers acheteurs disposent encore du temps nécessaire pour prendre position.

La prévente est accessible directement via le site officiel de PepeNode. Les participants peuvent acquérir des PEPENODE via plusieurs moyens de paiement, dont les principales blockchains et la carte bancaire.

De son côté, l’équipe PepeNode met en avant l’utilisation de Best Wallet, sélectionné pour la section Upcoming Tokens de l’application.

Enfin, le smart contract de PEPENODE a été audité par Coinsult et Spywolf, réduisant les inquiétudes liées aux vulnérabilités de sécurité potentielles.

