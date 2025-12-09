LIVE – Le marché crypto, Bitcoin, Ethereum et XRP suspendus au verdict de la FED – Toute l’actualité du 09 décembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin oscille autour des 90 000 $, incapable de prolonger son rebond sans signal clair de la Fed.

Les flux ETF restent contrastés, avec des sorties sur Bitcoin mais des entrées soutenues sur Ethereum et XRP, révélant des arbitrages institutionnels discrets.

Le marché retient son souffle avant la décision monétaire de la Réserve fédérale attendue aujourd’hui.

Bitcoin oscille autour des 90 000 $ dans l’attente de la Fed

Après une séance solide la veille, Bitcoin a de nouveau corrigé. Le 8 décembre, le roi des cryptos avait flirté avec les 94 000 $, porté par un regain d’optimisme et des anticipations de politique monétaire plus accommodante. Mais l’élan n’a pas tenu. Le 9 décembre, le BTC est retombé vers 90 000 $, effaçant une partie de ses gains récents.

Ce mouvement illustre un marché extrêmement dépendant du contexte macroéconomique. Tant que la zone des 90 000 $ tient, les acheteurs conservent un minimum de contrôle. En revanche, une cassure nette pourrait rouvrir la voie vers des niveaux inférieurs, d’autant que le marché reste fragile après les secousses de fin novembre.

Autre signal à surveiller : les flux liés aux ETF Bitcoin. Les dernières données montrent des sorties nettes supérieures à 60 millions de dollars, preuve que certains investisseurs institutionnels préfèrent réduire leur exposition avant la réunion de la Fed.

Ethereum et XRP suivent Bitcoin, mais avec des dynamiques distinctes

Ethereum a mieux résisté que Bitcoin ces dernières heures. Après avoir évolué autour de 3 100 $, l’ETH consolide sans décrochage brutal. La relative solidité du marché s’explique en partie par des entrées nettes dans les ETF Ethereum, supérieures à 35 millions de dollars sur la dernière séance.

Ce chiffre en dit long, notamment sur le fond de l’écosystème Ethereum, qui semble garder encore la faveur de certains investisseurs alors même que la conjoncture du marché est tendue.

Le XRP semble afficher, pour sa part, des mouvements plus contrastés, le token étant actuellement échangé à 2,06 $ avec une capitalisation approchant les 125 milliards de dollars. Le prix résiste, mais sans véritable momentum.

Là encore, les flux apportent une lecture intéressante : les produits liés à XRP auraient enregistré près de 38 millions de dollars d’entrées, un signal qui suggère un intérêt institutionnel toujours bien présent, malgré un sentiment de marché globalement dégradé.

Ce contraste est assez révélateur en vérité. Les prix stagnent, mais l’argent circule en coulisses, signe que certains acteurs se positionnent avant la décision clé.

Un marché suspendu à la politique monétaire américaine

L’élément central, aujourd’hui, reste la Réserve fédérale américaine. Le marché anticipe une possible baisse de taux de 25 points de base, ce qui placerait le taux directeur dans une fourchette de 3,50 à 3,75 %. Historiquement, ce type de décision est favorable aux actifs risqués, cryptos en tête, car elle réduit l’attractivité des placements sans risque.

Mais l’enjeu dépasse la diminution des taux, car le ton du discours aura un rôle capital à jouer. Un message accommodant pourrait relancer l’appétit pour le risque et pousser Bitcoin vers une nouvelle tentative haussière. À l’inverse, un discours plus prudent sur l’inflation pourrait provoquer un nouveau repli brutal.

Le sentiment de marché reste d’ailleurs très dégradé. L’indicateur Fear and Greed évolue autour de 25 sur 100. Ce contexte rend le marché particulièrement sensible au moindre signal macroéconomique.

À court terme, une chose est sûre : la prochaine impulsion ne viendra pas des graphiques, mais bien de Washington. Et comme souvent en crypto, l’attente pourrait être aussi violente que le mouvement qui suivra.

