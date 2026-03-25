Le président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Michael Selig, a officiellement lancé mardi la Task Force sur l’innovation de l’agence, nommant le conseiller principal Michael Passalacqua pour diriger un mandat axé sur l’intelligence artificielle, les marchés de prédiction et les dérivés d’actifs numériques tels que les cryptomonnaies.

Cette initiative formalise le pivot du régulateur vers une surveillance « tournée vers l’avenir », signalant aux participants du marché que la CFTC dépasse une posture purement réactive en matière d’application de la loi pour établir un cadre structurel cohérent pour les classes d’actifs émergentes.

CFTC forms new innovation task force to shape crypto, artificial intelligence and prediction markets — unfolded. (@cryptounfolded) March 24, 2026

La formation de cette task force répond à une lacune réglementaire persistante qui a rendu les capitaux institutionnels hésitants à s’engager pleinement dans les dérivés crypto et les marchés de prédiction.

Bien que la CFTC ait historiquement affirmé sa compétence sur les matières premières numériques comme le Bitcoin et l’Ether, l’évolution rapide des plateformes de trading décentralisées et du trading algorithmique piloté par l’IA a dépassé les directives existantes du Commodity Exchange Act (CEA).

En intégrant cette task force au sein de la stratégie d’innovation globale de l’agence, Selig semble vouloir harmoniser l’approche de la CFTC avec les récents efforts d’interprétation conjoints menés aux côtés de la SEC, visant à clarifier la frontière entre le trading de dérivés conforme et les offres de détail non enregistrées.

Crypto et CFTC : fonctionnement et mandat de la task force

La task force représente un alignement structurel des ressources internes de la CFTC plutôt qu’un simple organe consultatif.

Dirigé par Michael Passalacqua, qui a rejoint l’agence en janvier en provenance de Simpson Thacher & Bartlett, le groupe collaborera directement avec le Comité consultatif permanent sur l’innovation pour élaborer des cadres pouvant être traduits en réglementations.

Le mandat spécifique couvre trois piliers : les dérivés de cryptomonnaies, l’intégration de l’intelligence artificielle dans le trading et le secteur naissant des contrats d’événements, communément appelés marchés de prédiction.

This is unprecedented: Short positions in Brent crude oil futures by producers, merchants, processors, and commercial users are up to a record $193 billion. These are the companies that physically produce, refine, trade, and consume oil, from major producers and refineries to… pic.twitter.com/Z15myq2z3m — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 23, 2026

Selig a décrit l’initiative comme une évolution nécessaire du « Projet Crypto » de l’agence, soulignant que l’objectif est de créer un canal dédié pour que les « innovateurs et constructeurs » puissent échanger avec le personnel avant que des mesures coercitives ne deviennent nécessaires.

Cette approche reflètent la stratégie utilisée par la task force crypto comparable de la SEC, que Selig lui-même conseillait avant sa nomination.

Toutefois, contrairement aux groupes de travail précédents qui se concentraient principalement sur la détection des fraudes, la Task Force sur l’innovation est chargée de définir des voies de conformité pour les produits qui se trouvent actuellement dans des zones grises réglementaires, particulièrement en ce qui concerne le rôle de l’IA dans l’exécution automatisée et la définition des contrats d’événements selon la réglementation 1.3 de la CFTC.

Implications pour la structure du marché : marchés de prédiction et compensation

Pour les participants au marché, l’inclusion des marchés de prédiction comme axe prioritaire est peut-être le signal le plus immédiat d’un changement de priorités.

Le secteur a connu une croissance explosive des volumes, tout en opérant sous une ambiguïté juridique considérable quant aux contrats d’événements servant à la couverture par rapport à ceux considérés comme des jeux de hasard.

En ciblant formellement ce segment, la task force devrait revoir l’exclusivité des marchés de contrats désignés (DCM) et potentiellement élargir la portée des options binaires réglementées.

Nous soupçonnons que cela accélérera la légitimation des plateformes cherchant à lister des contrats d’événements politiques et économiques, à condition qu’elles puissent franchir l’obstacle de l’auto-certification.

🚨 BIG INTERVIEW: Heads of the SEC and CFTC join the All-In Pod!@SECPaulSAtkins and @ChairmanSelig join @Jason and @chamath to discuss: — Fixing the IPO drought — Making private markets more accessible — Prediction markets and the "insider trading" question — Top… pic.twitter.com/qa1ZfyqhX4 — The All-In Podcast (@theallinpod) March 11, 2026

Les implications s’étendent à l’infrastructure de compensation pour les actifs numériques. L’adoption institutionnelle des dérivés crypto a été freinée par des exigences incertaines en matière de marge et de conservation.

La directive de la task force visant à s’aligner sur le protocole d’entente entre la SEC et la CFTC suggère qu’une approche rationalisée pour les entités doublement enregistrées est imminente.

Si la task force parvient à fournir des directives claires sur la marge croisée pour les produits crypto, cela catalyserait probablement une augmentation significative de l’intérêt ouvert sur les bourses de contrats à terme réglementées, l’efficacité du capital ramenant les flux institutionnels sur le marché national.

Notamment, cela intervient alors que les acteurs majeurs du secteur continuent de se consolider.

Crypto et CFTC : exposition à la DeFi et aux perpétuels

Le domaine le plus litigieux pour la nouvelle task force sera sans aucun doute la finance décentralisée (DeFi), plus précisément le traitement des contrats perpétuels on-chain.

Contrairement aux contrats à terme centralisés, les swaps perpétuels sur les échanges décentralisés fonctionnent souvent sans chambre de compensation intermédiaire, ce qui remet en cause les principes fondamentaux du CEA.

Bien que la task force ait signalé une politique de « porte ouverte », la manière dont cela s’applique aux protocoles autonomes qui ne peuvent pas facilement s’enregistrer en tant que Swap Execution Facilities (SEF) reste floue.

The CFTC just told self-custodial wallet developers they don't need to register as brokers. Phantom Wallet received a no-action letter stating the CFTC will not pursue enforcement against self-custodial wallet developers who connect users to regulated trading venues, as long as… pic.twitter.com/YLWprPQ8eu — TFTC (@TFTC21) March 17, 2026

Les récents événements de marché soulignent l’urgence de cette surveillance. Les risques structurels dans les marchés de dérivés décentralisés — allant des cascades de liquidation aux défaillances d’oracles — posent des défis uniques en matière de protection des consommateurs que les cadres traditionnels ne parviennent pas à traiter.

Par exemple, les scénarios impliquant des liquidations bloquées par des baleines démontrent les dynamiques complexes de gestion des risques inhérentes à ces protocoles.

Nous prévoyons que la task force distinguera probablement les protocoles conservant un contrôle centralisé sur les paramètres — qui pourraient faire face à des exigences d’enregistrement strictes — de ceux qui sont suffisamment décentralisés, classant potentiellement ces derniers sous un nouveau niveau de conformité cohérent avec le cadre des « matières premières numériques ».

Points de décision prospectifs

Les investisseurs crypto et les responsables de la conformité devront surveiller le calendrier de la CFTC pour deux développements spécifiques au cours du prochain trimestre.

Premièrement, la publication de tout projet de directive interprétative sur la responsabilité des « smart contracts » sera le test décisif pour la position réelle de la task force sur la DeFi.

Si la directive se concentre sur la responsabilité des développeurs plutôt que sur le fonctionnement du protocole, cela pourrait signaler une posture agressive continue malgré le discours sur l’innovation.

Deuxièmement, les participants au marché devraient surveiller la progression du CLARITY Act actuellement bloqué au Sénat. Les résultats des travaux de la task force serviront probablement de base technique à tout amendement de cette législation concernant la définition de « matière première numérique ».

En l’absence de codification de ces cadres, l’engagement institutionnel restera probablement concentré sur les produits cotés au CME, laissant les marchés bilatéraux et la DeFi dans un flou réglementaire persistant.

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