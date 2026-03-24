Les mineurs de Bitcoin et le secteur du minage en général sont en difficulté.

Le baril de brut Brent dépasse les 113 USD après l’ultimatum de Trump à Téhéran.

Les coûts de l’énergie s’envolent et les mineurs sont directement dans la ligne de mire. Les coûts de production moyens se situent déjà à 88 000 USD par BTC, face à un prix spot d’environ 69 200 USD. Le calcul est déjà défavorable. Un choc énergétique ne fait qu’aggraver la situation.

L’électricité représente 60 à 80 % des coûts d’exploitation des mineurs. Lorsque les prix du pétrole grimpent, les tarifs de l’électricité industrielle suivent le mouvement.

Chaque hausse des prix de l’énergie repousse le seuil de rentabilité un peu plus au-dessus de ce que le marché paie réellement pour le Bitcoin.

Les mineurs marginaux sont à court de solutions.

La prime d’Ormuz : transmission des coûts énergétiques à l’économie du minage

Appelez cela la « Prime d’Ormuz ».

Les tarifs de l’électricité industrielle dans les grands hubs de minage comme le Texas dépendent du gaz naturel, et le gaz naturel suit le pétrole lors des chocs d’approvisionnement.

Goldman Sachs a relevé ses prévisions pour le Brent à une moyenne de 110 USD, avec des pics potentiels au-dessus de 147 USD si les routes maritimes restent bloquées.

Chaque dollar supplémentaire sur le pétrole se traduit par une hausse de la facture au kilowatt-heure.

Les mineurs perdaient déjà de l’argent avant cela. Le secteur fonctionnait avec une perte moyenne de 21 % avant l’escalade. Une augmentation de 1,5 cent par kWh rend un Antminer S19j Pro totalement non rentable.

Le matériel plus ancien de la série S19 devient mathématiquement impossible à exploiter pour toute installation connectée au réseau sans accord d’achat d’énergie à prix fixe.

The Government of Spain demands the opening of Hormuz and the preservation of all the energy sites of the Middle East. We stand at a global tipping point. Further escalation could trigger a long-term energy crisis for all humanity. The world should not pay the consequences of… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 22, 2026

Ce n’est pas seulement un problème de rentabilité. C’est un problème de solvabilité. Les mineurs pris à la gorge n’ont qu’une option : vendre leurs réserves de BTC sur un marché volatil pour payer leurs factures d’électricité.

Cette pression à la vente frappe le carnet d’ordres exactement au mauvais moment.

Cette sélection naturelle divise le secteur en deux. Les mineurs dépendants du réseau dans les marchés dérégulés comme les États-Unis et les régions importatrices d’énergie en Europe font face à la pression la plus immédiate.

Les réductions de charge pendant les heures de pointe ou les arrêts complets deviennent le seul moyen d’éviter de fonctionner à perte brute.

Les mineurs ayant accès à de l’énergie excédentaire ou à des réseaux dominés par l’hydroélectricité en Islande, au Québec ou en Scandinavie conservent un avantage structurel.

Les analystes prévoient qu’un Brent maintenu au-dessus de 120 USD forcera 10 à 15 % du hash rate mondial à se déconnecter, ciblant spécifiquement les opérations dépendantes des énergies fossiles.

Si le brut se maintient au-dessus de 115 USD, la puissance de hachage migrera. Les opérateurs inefficaces seront éliminés.

Ce qui restera sera un réseau plus svelte et plus efficace en capital, mais y parvenir nécessite d’abord une phase de capitulation douloureuse.

Sécurité énergétique souveraine : le nouveau rempart concurrentiel

L’efficacité du matériel était autrefois l’avantage principal. La crise d’Ormuz vient de changer la donne.

La sécurité énergétique souveraine est le nouvel avantage concurrentiel. Les prix du réseau commercial se sont révélés être un passif, et le capital institutionnel se tourne vers les opérations qui possèdent leur propre source d’énergie ou opèrent sous protection souveraine.

Bhoutan. Salvador. Des installations verticalement intégrées fonctionnant au gaz de torche, physiquement déconnectées des marchés d’exportation mondiaux.

L’accès à l’énergie n’est plus seulement une variable de coût. C’est un risque de contrepartie. Les mineurs dépendants du réseau sont à un choc géopolitique près de voir leurs coûts d’exploitation (OPEX) doubler du jour au lendemain.

Les opérations fonctionnant au gaz de torche ou à l’hydroélectricité isolée échappent totalement à ce risque. Leurs coûts de production restent stables tandis que leurs concurrents sont expulsés du réseau par les prix.

La boucle de rétroaction sur le prix est directe. Les mineurs confrontés à des appels de marge à cause de l’explosion des factures d’énergie n’ont qu’un seul choix : liquider leurs réserves de BTC.

Cette pression vendeuse frappe un marché déjà ébranlé par le risque géopolitique. Les données de Santiment montrent que les soldes des mineurs diminuent systématiquement lors des pics énergétiques. Les entrées dans les ETF offrent un tampon, mais elles n’absorbent pas tout.

No one is talking about Bitcoin's hash rate collapsing -40% from ATH. The biggest miner capitulation since 2021. Yikes. Energy value falling in turn. Very certainly means some big miners are pivoting out of crypto. pic.twitter.com/JKFQmQeHYl — Charles Edwards (@caprioleio) January 29, 2026

La lueur d’espoir est structurelle. Les épisodes de capitulation des mineurs marquent historiquement des points bas de prix.

À mesure que les opérateurs non rentables débranchent leurs machines, la difficulté du réseau s’ajuste à la baisse, élargissant les marges de ceux qui survivent.

Le réseau continue de produire des blocs quel que soit le chaos macroéconomique extérieur. Les données on-chain suggèrent qu’un ajustement de difficulté approche, ce qui pourrait offrir un répit temporaire aux mineurs survivants.

Mais ce soulagement viendra plus tard. Pour l’instant, la pression à la vente est réelle et elle limite le potentiel de hausse près des 70 000 USD.

Tant que les marchés de l’énergie ne signalent pas une désescalade, le surplomb induit par les mineurs persiste. Le récit de l’or numérique est mis à l’épreuve face à un problème très physique.

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