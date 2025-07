Pour Résumer

Le yuan numérique a atteint 1 000 milliards de dollars de transactions en 2024.

La Chine craint que les stablecoins US ne renforcent la domination du dollar.

Pékin pousse l’e-CNY pour les paiements transfrontaliers et l’autonomie financière.

Un e-CNY en pleine ascension

Depuis son lancement en 2020, le yuan numérique progresse à grands pas. En juillet 2024, l’e-CNY a enregistré 7,3 trillions de yuans (1 000 milliards de dollars) de transactions, quadruplant presque le volume de 2023 (1,8 trillion de yuans). D’ailleurs, 180 millions d’utilisateurs individuels ont adopté l’application e-CNY, soutenue par des géants comme Alibaba et Tencent.

La Chine voit dans son e-CNY un outil stratégique. En intégrant des smart contracts et des paiements hors connexion, Pékin vise à moderniser les transactions domestiques tout en défiant le dollar à l’international. Par ailleurs, des projets comme mBridge, en collaboration avec la Banque des Règlements Internationaux, testent l’e-CNY pour le commerce transfrontalier avec 11 banques centrales.

Cependant, les restrictions sur les flux de capitaux et les inquiétudes sur la transparence freinent beaucoup son adoption mondiale. La Chine doit relever ces défis pour imposer son e-CNY face aux stablecoins US.

Stablecoins US : une menace pour Pékin ?

Les stablecoins qui sont adossés au dollar, comme Tether (USDT) et USDC, dominent avec 83 % du marché des stablecoins, évalué à 240 milliards de dollars en 2025. Cette croissance, qui est boostée par le soutien de Donald Trump et le projet de loi GENIUS Act, inquiète beaucoup Pékin.

Et effectivement, l’économiste chinois Zhang Ming souligne que ces stablecoins renforcent vraiment l’influence du dollar dans la finance numérique.

En réponse, la Chine explore des stablecoins adossés au yuan, notamment via Hong Kong, où les contrôles de capitaux sont moins stricts. En juillet 2025, Shanghai a organisé une réunion stratégique pour étudier cette option, signe d’un changement de cap prudent. Mais la répression des cryptos, renforcée en 2021, limite beaucoup les expérimentations en Chine continentale.

Pour l’instant, l’e-CNY progresse. Avec 16,5 milliards de yuans en circulation en 2023, contre 13,61 milliards en 2022, Pékin accélère son adoption domestique tout en posant les bases d’une expansion internationale.

Un duel géopolitique sur la blockchain

La République populaire de Chine a pour ambition de limiter sa dépendance au dollar américain et à la plateforme SWIFT, et ce, en ayant recours au e-CNY, son yuan numérique, et à son système CIPS, tout comme les tests menés à Hong Kong en 2024 ont permis d’initier des paiements transfrontaliers dans le cadre du Faster Payment System, ce qui représente en soi un premier pas vers la mise en place de l’internationalisation de la monnaie numérique chinoise.

Mais selon certains experts, tels que Victor Shih, les contrôles de capitaux en vigueur en Chine sont un frein à l’universalisation du yuan. Des stablecoins US régulés par des dispositifs comme le l’US GENIUS Act, donnent une effusion de rapidité et de transparence.

L’intégration d’USDC par Ant Group sur AntChain montre que même en Chine, le dollar numérique gagne du terrain. Ce paradoxe souligne la complexité du défi pour Pékin. En tout cas on dirait bien que la bataille entre l’e-CNY et les stablecoins US s’intensifie.

