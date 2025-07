FLOKI, BONK et SPX6900 Volent la Vedette au Marché Crypto

Pour Résumer

Les meme coins connaissent un fort regain d'intérêt, avec un volume de transactions en hausse de 42 % en 24h et une capitalisation qui dépasse les 71 milliards de dollars.

FLOKI, BONK et SPX6900 se distinguent avec des performances explosives, portées par l'engouement des particuliers et un contexte de marché favorable au risque.

Cette tendance est soutenue par des facteurs comme l'indice AltSeason en hausse, la confiance des investisseurs et le soutien politique du GENIUS Act.

Les meme coins qui attirent l’attention

Les meme coins sont de retour après des mois de déclin et attirent l’attention avec des rendements importants. En seulement 24 heures, le volume des transactions dans ce secteur a bondi de plus de 2 milliards de dollars, soit 42 %. D’ailleurs, la capitalisation boursière des tokens meme a dépassé les 71,27 milliards de dollars.

Cette situation intervient alors que l’optimisme grandit à mesure que le GENIUS Act soutenu par Donald Trump gagne du terrain. L’indice Fear and Greed est désormais à 70, ce qui signifie une confiance élevée. Elle l’est en particulier dans les actifs à haut risque et à haut rendement comme les meme coins.

Les meilleurs performers sont :

FLOKI : augmentation de 402 % du volume des transactions ;

du volume des transactions ; BONK : gain mensuel de 171 % , 27 % aujourd’hui ;

, 27 % aujourd’hui ; SPX6900 : nouveau record historique, gain quotidien de 10 %.

Alors que le Bitcoin est stable, FLOKI, BONK et SPX6900 attirent toute l’attention grâce à l’enthousiasme des particuliers.

Les meilleures cryptomonnaies mèmes actuelles, telles que SPX6900, $FLOKI et $BONK, peuvent se targuer de disposer de vastes communautés. Mais étant largement saturées, elles n’ont pas beaucoup de marge de progression.

Cela attire l’attention des investisseurs vers de nouvelles alternatives.

Pourquoi les prix des crypto meme FLOKI, BONK et SPX6900 montent en flèche ?

FLOKI figure parmi les plus fortes hausses du jour, avec une augmentation de 402 % de son volume de transactions. Cette hausse est due à la demande accrue de cryptomonnaies sur le thème des memes. Comme le marché est en plein essor et que la propension des investisseurs à prendre des risques augmente, c’est un avantage pour lui. De plus, l’indice AltSeason est en hausse, ce qui alimente l’optimisme quant au début d’une saison des altcoins.

Avec une hausse de 33 % aujourd’hui, BONK se négocie à 0,0001320 $ avec une capitalisation boursière de 1,25 milliard de dollars. Il est à noter que ce token est haussier depuis plusieurs jours, avec une hausse de 171 % sur le mois et de 27 % aujourd’hui. Cette hausse est due à l’exosystème croissant des crypto meme Solana, à l’augmentation de l’OI et du volume. C’est aussi dû à la demande des investisseurs et à une configuration technique haussière.

SPX6900 est relativement moins connu que les deux autres, mais malgré cela, il est très haussier ces derniers jours. Il a atteint un nouveau record il y a quelques heures et est en hausse de 10 % en 24 heures. Son volume de transactions est de 191,48 $, soit une hausse de 90 %.

Dans l’ensemble, la peur de passer à côté des particuliers, l’optimisme du marché et le changement de sentiment des investisseurs ont alimenté la hausse de ces crypto memes.

Source : FXLeaders

