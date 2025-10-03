Pour Résumer

Hayes voit la France comme le maillon faible de l’eurozone.

La BCE imprimera pour éviter le collapse, boostant Bitcoin.

Le BTC continuera sa hausse face à l’euro qui chute.

La dette française : le maillon faible

Arthur Hayes cible la France comme le point faible de l’eurozone. La Banque de France annonce un déficit de 7,7 milliards d’euros en 2024, poussant le déficit global à 168 milliards, soit 5,8 % du PIB. Effectivement, cela dépasse le plafond UE de 3 %.

60 % de la dette française est détenue par des étrangers, Allemagne et Japon en tête. De plus, l’investissement US diminue, forçant une fuite de capitaux. En outre, Hayes compare cela à une « presse à imprimer en feu ».

La France, deuxième économie de la zone euro, risque un collapse financier. En effet, Hayes applique sa thèse US : l’impression monétaire booste Bitcoin. De plus, il prédit des trillions d’euros, affaiblissant l’euro. En outre, Bitcoin, avec sa supply fixe, deviendra un refuge.

La BCE forcée à imprimer

Hayes argue que la BCE n’a pas d’autre choix. Soit elle imprime maintenant pour financer la France, soit plus tard pour sauver les banques. Effectivement, « pas d’autre option ».

L’euro, « abomination » pour Hayes, s’effondrera face à la dévaluation. De plus, les citoyens français fuient vers Bitcoin. En outre, il urge les Européens à convertir leurs euros en BTC avant les contrôles de capitaux.

D’ailleurs, Hayes compare cette situation à celle de la Fed US, prédisant 1 million $ pour BTC d’ici 2028. Effectivement, l’impression monétaire envoie du capital en crypto.

En effet, Hayes critique Lagarde pour gérer un système fragile. De plus, la perte de confiance eurozone accélérera les flux vers Bitcoin. En outre, Ethereum pourrait atteindre 10 000 $ fin 2025.

Impacts sur le marché crypto

Cette prédiction dope Bitcoin à 119 805 $. Effectivement, la capitalisation crypto atteint 4 000 milliards de dollars.

Solana grimpe à 229 $, avec TVL à 10,7 milliards de dollars. De plus, Ethereum gagne 2 % à 4 462 $. En outre, les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025.

Cependant, les risques persistent. En effet, 80 % des altcoins corrigent post-hype. De plus, la volatilité à 20 % menace les retail.

D’ailleurs, les exchanges renforcent la KYC. Effectivement, les flux illicites chutent de 35 %. En outre, Hayes, avec son fonds Maelstrom, investit en DeSci tokens.

Perspectives : Bitcoin, l’actif sûr ?

Hayes peut-il avoir raison ? ChatGPT 5 aligne sur un BTC à 150 000 $ fin 2025. Effectivement, l’impression monétaire globale booste la crypto.

De plus, des pays comme El Salvador adoptent Bitcoin. En outre, une réserve chinoise pourrait surprendre. D’ailleurs, 10 billions de dollars d’investissements sont attendus.

Cependant, les défis subsistent. En effet, le minage consomme 150 TWh par an. De plus, des régulations strictes pourraient freiner.

Octobre 2025 s’annonce décisif. Effectivement, la chute française pourrait propulser Bitcoin. La prudence s’impose pour les investisseurs.

