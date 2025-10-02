LIVE – Bitcoin à 118 000 $, Ethereum repasse au-dessus de 4 300, Solana, Altseason – Toute l’actualité du 02 octobre 2025

Pour Résumer

Bitcoin reste en zone de force autour des 118 000 $, sans confirmation d’un franchissement stable.

Ethereum dépasse 4 300 $, un niveau encourageant après plusieurs semaines volatiles.

Les altcoins accélèrent dans l’ombre du BTC.

Bitcoin grimpe, mais reste surveillé

Bitcoin se maintient dans une phase ascendante avec un prix oscillant entre 116 000 et 118 000 $. La hausse sur 24 h dépasse les 3,5 %, mais les analystes notent encore un manque de confirmation sur une clôture nette au‑dessus de la zone des 118k.

En parallèle, les produits dérivés montrent un open interest élevé, laissant planer le risque d’un mouvement rapide en cas de liquidations.

Ethereum reprend du terrain

Ethereum, quant à lui, affiche une dynamique très encourageante, avec un prix actuellement autour de $4 400, marquant une progression claire au‑dessus des résistances précédentes.

Ce franchissement témoigne d’un retour de confiance du marché après plusieurs semaines d’instabilité. Si cette zone reste soutenue, certains analystes envisagent une poussée vers $4 600 voire $4 800 dans les semaines à venir.

L’écosystème Ethereum profite aussi du regain d’intérêt pour les altcoins, avec une montée des volumes, une baisse du funding rate sur les dérivés et une rotation partielle des capitaux en provenance du Bitcoin. Ethereum pourrait redevenir l’un des catalyseurs majeurs de cette phase de marché, notamment si l’altseason se confirme.

Solana s’impose, les altcoins s’éveillent

Du côté des altcoins, Solana attire les regards : les derniers chiffres évoquent plus de 291 millions de dollars d’entrées nettes, confirmant un regain d’intérêt pour cet actif réputé plus spéculatif, mais soutenu par des fondamentaux solides.

Solana apparaît régulièrement comme l’un des tokens les mieux positionnés pour profiter d’une rotation de marché vers les altcoins, aux côtés de nouveaux venus comme Snorter, qui commence à se faire une place dans les sélections de projets à fort potentiel pour le quatrième trimestre.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, Ethereum, Solana et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

