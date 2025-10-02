Marché crypto : 4 000 milliards $ franchis, un nouveau souffle haussier

Une capitalisation record à 4 000 milliards

Le marché crypto atteint 4 000 milliards de dollars le 2 octobre 2025, une hausse de 5 % en une semaine. Effectivement, Bitcoin, à 118 000 $, gagne 5 % en 48 heures. En effet, son RSI à 74 signale un momentum haussier puissant.

Les ETF spot, menés par BlackRock avec 360 000 BTC, attirent 3,5 milliards de dollars en 72 heures. De plus, les volumes quotidiens bondissent à 70 milliards. En outre, le support BTC à 112 000 $ reste inébranlable.

Ce cap suit une correction mi-septembre à 10 %. D’ailleurs, les whales accumulent 70 000 BTC à 115 000 $. Effectivement, la rareté post-halving (3,125 BTC par bloc) alimente l’élan.

En effet, l’inflation US à 3,1 % pousse les hedges. De plus, la dette fédérale à 33 trillions renforce l’attrait du BTC. En outre, 75 % des analystes visent 150 000 $ d’ici fin 2025.

Les moteurs institutionnels du rallye

L’adoption institutionnelle explose. BlackRock et Fidelity injectent 27 milliards de dollars dans les ETF crypto en 2025. Effectivement, la réserve US de 28 988 BTC légitime le marché.

De plus, MicroStrategy, avec 252 220 BTC, lève 2,5 milliards pour acheter davantage. En outre, des firmes comme PayPal adoptent les paiements crypto. D’ailleurs, 19 500 adresses whales battent des records.

La régulation pro-crypto soutient l’élan. En effet, le GENIUS Act clarifie les stablecoins, à 290 milliards. De plus, MiCA en Europe inspire confiance. En outre, une baisse des taux Fed, à 70 % de probabilité, dope les actifs risqués.

Effectivement, l’or à 2 500 $ l’once suit la tendance. D’ailleurs, Bitcoin devient un refuge face au shutdown US. En effet, l’incertitude politique pousse les flux.

Impacts sur les altcoins et la DeFi

Les altcoins s’envolent. Solana grimpe à 224,50 $, avec une TVL à 11 milliards de dollars. Effectivement, Ethereum gagne 5 % à 4 435 $.

De plus, la DeFi rebondit, avec une TVL à 92 milliards de dollars. En outre, les layer-2 comme Optimism captent 35 % des flux. D’ailleurs, XRP, à 2,90 $, vise 5 $ avec l’euphorie.

Cependant, la volatilité persiste. En effet, 80 % des altcoins risquent une correction post-hype. De plus, les liquidations atteignent 100 millions de dollars. En outre, les retail accumulent à la hausse.

Effectivement, Binance voit ses volumes spot bondir de 25 %. D’ailleurs, les flux illicites chutent de 35 % grâce à la conformité. En effet, la confiance retail explose.

Perspectives : un bull run durable ?

Ce rallye peut-il durer ? ChatGPT-5 prévoit un BTC à 150 000 $ d’ici fin 2025. Effectivement, l’adoption globale s’accélère.

De plus, des réserves nationales, comme au Salvador, inspirent. En outre, une adoption asiatique pourrait surprendre. D’ailleurs, 12 billions de dollars d’investissements sont attendus.

Cependant, des risques subsistent. En effet, le minage consomme 150 TWh par an. De plus, un shutdown US prolongé pourrait freiner les ETF.

Octobre 2025 s’annonce légendaire. Effectivement, le marché crypto redessine l’avenir. La prudence s’impose pour les traders.

