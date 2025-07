Coinbase et Strategy menacés ? La Corée du Sud serre la vis sur les ETF crypto

Le FSS sud-coréen a averti les gestionnaires d’actifs qu’ils devaient rééquilibrer leurs ETF. En d’autres termes, ils devraient réduire leur exposition à des sociétés telles que Coinbase et Strategy.

Les régulateurs ont conseillé à ces plateformes d’éviter d’inclure des actions cryptographiques comme COIN et MSTR excessivement dans leurs portefeuilles.

La directive du FSS réaffirme les lignes directrices de 2017 sur les monnaies virtuelles. Elle confirme que les institutions financières réglementées n’ont pas le droit d’investir dans des actifs numériques.

South Korea's finance regulator has reportedly warned local asset managers to cut their exposure to $COIN , $MSTR and crypto ETFs, to comply with the country's existing policy stance. By @parikshitm899 . https://t.co/3yakMMLCk9

La Corée du Sud, un poids lourd dans le domaine mondial des cryptomonnaies, a adopté une approche réglemntaire prudente.

Malgré cela, les récentes annonces de la FSS ont provoqué des remous dans le secteur. En gros, elle a imposé des restrictions strictes. Ces lois concernent les gestionnaires d’actifs nationaux aux entreprises dépendantes des cryptomonnaies dans leurs ETF.

Cette décision importante souligne l’engagement fondamental de l’autorité de régulation à garantir la protection des investisseurs. Elle permet aussi de maintenir la stabilité financière dans un environnement tumultueux.

Depuis un bon moment, la Corée du Sud a maintenu une approche prudente à l’égard des ETF cryptographiques. Bien que les particuliers puissent investir dans des ETF crypto étrangers, ce privilège est interdit pour les entreprises locales.

Cependant, récemment les États-Unis et d’autres grands marchés ont adopté des politiques favorables à la crypto. A partir de là, la Corée du Sud a décidé de revoir sa position.

Le mois dernier, la Commission des services financiers a présenté une nouvelle feuille de route pour les actifs numériques. En fait, cela comprend des dispositions visant à légaliser les ETF cryptographiques au comptant au cours du second semestre.

