Circle connecte ClearBank à son réseau : l’USDC s’impose en Europe

Pour Résumer

ClearBank devient la première banque européenne à rejoindre le réseau de paiements blockchain de Circle.

Les clients pourront effectuer des transactions instantanées en USDC et EURC, conformes à la régulation MiCA.

Ce partenariat marque une étape majeure vers une finance européenne plus rapide, transparente et connectée à la blockchain.

Une banque classique entre dans l’univers crypto

ClearBank, une banque britannique très présente dans les services de paiements, fait un grand pas vers la finance numérique. Elle vient de rejoindre le Circle Payments Network (CPN), le réseau mondial de paiements développé par Circle.

Grâce à ce partenariat, ClearBank devient la première banque européenne à se connecter à cette infrastructure blockchain. Concrètement, cela veut dire que les clients de ClearBank, fintechs, entreprises ou institutions, pourront désormais utiliser les stablecoins USDC et EURC.

Ces cryptomonnaies sont stables, car elles sont entièrement adossées à de vraies réserves. Les entreprises pourront donc envoyer et recevoir des paiements presque instantanément, tout en respectant les règles européennes.

À noter que d’autres acteurs, comme Revolut et Blockchain.com, participent aussi à cette dynamique d’intégration réglementée des cryptos en Europe avec la licence MiCa.

Circle, de son côté, renforce sa présence en Europe grâce à ce partenariat. L’entreprise y voit une belle opportunité : rendre l’USDC plus accessible sur le marché européen tout en gagnant la confiance des banques.

Des paiements plus rapides, plus simples et plus sûrs

Aujourd’hui, envoyer de l’argent à l’étranger reste souvent long et coûteux. Les transferts bancaires peuvent prendre plusieurs jours, avec des frais élevés et peu de visibilité. Avec le réseau CPN de Circle, c’est fini. Les paiements deviennent quasiment instantanés, grâce à la blockchain, tout en restant traçables et sécurisés.

Les stablecoins USDC et EURC sont au cœur du dispositif. Ils sont entièrement garantis par des réserves réelles en dollars et en euros, et soumis à des contrôles réguliers.

De plus, ils respectent déjà le nouveau cadre réglementaire européen MiCA, qui encadre les cryptomonnaies. Autrement dit, ces actifs numériques sont aussi fiables qu’un dépôt bancaire, mais bien plus rapides à utiliser.

Cette dynamique s’inscrit clairement dans un mouvement plus large : celui d’une finance européenne en pleine mutation. Déjà, neuf grandes banques du continent unissent leurs forces pour créer un stablecoin en euro, signe que le virage numérique est bel et bien lancé.

Les bénéfices pour les entreprises sont multiples. Elles pourront effectuer des transferts transfrontaliers presque instantanés. De plus, le règlement des transactions se fera 24h/24 et 7j/7.

Mais ici, le duo ClearBank — Circle va encore plus loin. Elle ouvre la voie à de nouvelles applications comme la finance décentralisée (DeFi) institutionnelle ou le trading automatisé.

Il s’agit de construire l’épine dorsale financière du futur en Europe. Leur objectif commun est de normaliser l’usage des stablecoins pour les paiements courants. Pour cette raison, la conformité règlementaire n’est pas une option, mais une nécessité.

Une nouvelle ère pour la finance européenne

Mais cette collaboration ne s’arrête pas aux paiements. ClearBank et Circle visent plus loin.

Ensemble, ils veulent développer de nouveaux usages : gestion de trésorerie en stablecoins, règlements d’actifs tokenisés ou automatisation des paiements entre entreprises. En clair, ils préparent le terrain pour une finance plus intelligente et plus connectée.

Rappelons que le réseau Circle Payments Network a été lancé en avril 2025. Effectivement, elle change déjà la donne en permettant aux institutions financières d’envoyer de l’argent directement via la blockchain.

Avec ClearBank, le réseau gagne un partenaire solide. Sa réputation dans le secteur des néobanques est carrément un atout majeur. Son expertise en infrastructure bancaire de base rassure les institutions traditionnelles. En parallèle, l’USDC de Circle, avec ses 30 milliards de dollars d’encours, apporte la confiance et la liquidité nécessaires. Ensemble, ils forment un duo de choc crédible.

Et surtout, le timing est plus que parfait. L’Europe vient d’adopter MiCA, la première réglementation mondiale dédiée aux cryptomonnaies. Dans ce cadre, l’USDC et l’EURC deviennent des références sûres pour les paiements numériques.

