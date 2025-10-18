Crypto Finance lance un service de staking pour ses clients en Europe

Pour Résumer

Crypto Finance lance un service de staking pour ses clients institutionnels en Europe.

Le service prend en charge Ethereum et Solana via un partenariat avec Figment, sans gestion technique pour les clients.

Cette initiative renforce l’intégration des cryptomonnaies dans la finance traditionnelle.

Un positionnement institutionnel renforcé

Crypto Finance est un fournisseur d’infrastructures pour les professionnels. L’entreprise propose notamment des fonctions de courtage, de garde (custody) et désormais de staking. Le tout en s’appuyant sur des licences réglementaires solides.

La filiale allemande, Crypto Finance (Deutschland) GmbH, détient notamment des licences MiCA (Markets in Crypto-Assets) qui lui permettent d’opérer dans l’Union européenne.

En intégrant le staking dans l’offre existante, Crypto Finance complète sa palette de services. En plus de la conservation des actifs, l’entreprise se charge à présent de leur exploitation.

Il s’agit d’un service plug-and-play conçu pour ses clients institutionnels. Ceux-ci n’auront pas à gérer les aspects techniques du protocole blockchain ou du choix des validateurs.

Concrètement, comment fonctionne le staking ? Le staking consiste à verrouiller des jetons numériques, tels qu’Ethereum ou Solana, auprès de validateurs. Cette méthode permet de sécuriser le réseau blockchain tout en percevant des récompenses.

En retour, le détenteur voit ses actifs « mis à contribution » pour la sécurité du réseau et perçoit des gains proportionnels à sa participation.

Pour assurer cette activité, Crypto Finance a mis en place un partenariat avec Figment. Ce dernier est un fournisseur spécialisé dans l’infrastructure de staking.

Crypto Finance combine ainsi sa plateforme intégrée avec l’architecture de staking institutionnel de Figment. Le service prend initialement en charge les cryptomonnaies Ethereum (ETH) et Solana (SOL). Il s’agit des deux chaînes les plus actives en mode proof-of-stake.

Les utilisateurs peuvent gérer leurs activités de staking via une interface simplifiée. Ils n’ont donc pas besoin de manipuler directement les complexités techniques des blockchains concernées.

Finalement, la création d’un service de staking par Crypto Finance témoigne de l’intégration grandissante de l’univers des cryptomonnaies dans la finance traditionnelle. Ce pas en avant pourrait encourager d’autres acteurs financiers traditionnels à offrir des services similaires.

Les défis sous-jacents à l’annonce

Le cadre dans lequel l’annonce s’insère est propice. La règlementation européenne MiCA, mise en application en 2025, stimule l’intégration sur le marché de nouveaux acteurs respectant les normes.

Cela incite les institutions financières européennes à s’établir dans l’industrie de la crypto-monnaie en offrant des services conformes aux régulations.

De plus, proposer un service de staking permet de créer de la valeur active sur des actifs autrement passifs. Crypto Finance renforce également l’attractivité de sa plateforme auprès des clients professionnels qui exigent sécurité, conformité et rendement.

Toutefois, des défis persistent. Il faut en effet rester vigilant face aux risques technologiques, tels que les bugs ou les attaques. Le risque réglementaire, de même que la volatilité des rendements, sont d’autres défis auxquels il faudra apporter des réponses claires et rassurantes.

Crypto Finance devra aussi démontrer sa robustesse opérationnelle et sa capacité à gérer efficacement les incidents liés aux réseaux blockchain.

Malgré ces menaces, l’annonce de Crypto Finance est vue comme une évolution positive. L’entreprise ne se contente pas d’élargir son catalogue. Elle pose une pierre de plus vers un futur dans lequel cryptomonnaies et services financiers conventionnels se trouvent de plus en plus entremêlés, en particulier auprès des acteurs institutionnels exigeants.

