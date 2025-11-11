Coinbase se lance dans l’épargne crypto au Royaume-Uni

Pour Résumer

Coinbase lance un compte d’épargne en GBP avec 3,75 % d’intérêt annuel, sans dépôt minimum et retrait instantané.

Les dépôts sont protégés par le FSCS jusqu’à 85 000 £ via ClearBank, une première pour un acteur crypto.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie d’expansion de Coinbase au Royaume-Uni, son plus grand marché hors des États-Unis.

Un compte épargne simple et assuré

Coinbase propose un compte d’épargne pour les balances en livre sterling (GBP). Pour commencer, ce nouveau compte propose un taux annuel de 3,75%. Ce taux est variable, et l’intérêt s’accumule jour après jour et se crédite quand le solde atteint au moins £0,01. De ce fait, il est nettement plus avantageux que ceux offerts par la majorité des grandes banques britanniques.

De plus, l’accès à ces fonds est immédiat. Coinbase indique qu’il n’y a pas de dépôt minimum et que les retraits sont instantanés. Les utilisateurs jouissent d’une grande flexibilité. C’est ainsi un avantage considérable pour l’épargne quotidienne.

Ensuite, et c’est un point crucial, tous les dépôts sont protégés. Concrètement, l’argent est couvert par le FSCS, le fonds de garantie des dépôts britannique. Les investisseurs sont ainsi protégés jusqu’à 85 000 livres, exactement comme avec un compte en banque classique.

Un lancement stratégique pour une expansion

D’un point de vue opérationnel, l’argent des clients ne reste pas chez Coinbase. C’est la banque britannique régulée, ClearBank, qui opère le compte, garantissant cette conformité réglementaire. Ainsi, les clients bénéficient du même niveau de sécurité qu’avec une banque traditionnelle au Royaume-Uni. C’est une première dans le monde des cryptos.

Enfin, l’offre commence par un lancement, réservé aux résidents fiscaux du Royaume-Uni, ciblé aujourd’hui, le 11 novembre 2025. Ensuite, Coinbase prévoit une ouverture plus large dans les semaines suivantes.

En revanche, il faut noter que ce lancement n’est pas un coup de poker. Il s’inscrit dans une stratégie d’expansion réfléchie, comme témoigne sa collaboration en Asie avec l’échange CoinDCX.

Une stratégie produit plus large

Simultanément, Coinbase a dévoilé une nouvelle plateforme pour acheter des tokens avant leur cotation. La société prévoit environ une vente de token par mois, avec une fenêtre d’achat d’une semaine. Les achats se feront en USDC, stablecoin émis par Circle. De fait, le premier projet annoncé est Monad.

Ensuite, la plateforme utilisera un algorithme pour répartir les allocations entre participants. Ainsi, Coinbase veut éviter les déséquilibres et favoriser une distribution large. Par ailleurs, l’annonce a eu un effet immédiat sur le marché. En effet, l’action Coinbase a grimpé d’approximativement 4 % en début de séance.

Enfin, cette démarche montre que Coinbase cherche à combiner produits régulés et innovations crypto. De plus, la firme veut attirer des clients de détail et institutionnels. Par conséquent, l’entreprise élargit son catalogue au-delà de l’échange traditionnel.

Contexte réglementaire tendu

Le Royaume-Uni représente le plus grand marché international de Coinbase, après les États-Unis. L’entreprise y intensifie ses efforts.

Elle a d’ailleurs obtenu son enregistrement de Fournisseur de services d’actifs virtuels (VASP) auprès de la FCA britannique, plus tôt dans l’année. Cet enregistrement lui permet d’étendre ses produits réglementés. C’est un grand pas en avant.

Toutefois, ce lancement intervient après une période de défis réglementaires. En 2024, la filiale britannique a reçu une amende de 4,5 millions de dollars de la FCA. La raison ? Des manquements répétés concernant l’offre de services aux clients à haut risque.

De même, la Banque Centrale d’Irlande a infligé une amende de 24,7 millions de dollars à Coinbase Europe. Cela concernait des lacunes dans la surveillance des transactions (AML/CTF) entre avril 2021 et mars 2025.

Suite à cette amende, la bourse américaine a même exhorté au Trésor Américain de renouveler les règles anti-blanchiments jugées trop dépassées et datant d’un siècle.

Malgré tout, l’entreprise se positionne en leader. Elle est le premier échange crypto-natif à proposer un compte d’épargne réglementé avec cette protection.

