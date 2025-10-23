Binance passe en mode global : dépôts USD dispo dans +70 pays

Pour Résumer

Binance permet désormais les dépôts et retraits en USD dans plus de 70 pays grâce à BPay Global, son nouveau partenaire de paiement.

Les transferts via SWIFT, carte, Apple Pay ou Google Pay deviennent rapides, sécurisés et sans frais cachés.

Cette initiative stratégique vise à réduire les obstacles d’accès, améliorer l’expérience utilisateur et favoriser une adoption massive des cryptomonnaies.

Un pas vers une adoption vraiment mondiale

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Binance rend les transferts en dollars accessibles à des millions d’utilisateurs à travers le monde. Concrètement, les utilisateurs peuvent désormais déposer et retirer des USD directement depuis leur compte via BPay Global, une plateforme de paiement réglementée et reconnue pour sa rapidité.

Ce partenariat permet à Binance de contourner les obstacles bancaires rencontrés dans plusieurs régions. Depuis que Binance.US a suspendu les dépôts en dollars, beaucoup d’utilisateurs se sont retrouvés sans solution pratique.

À présent, grâce à BPay, envoyer ou retirer des USD devient enfin simple, fluide et opérationnel depuis plus de 70 pays. Et surtout, tout le processus a été pensé pour être rapide, transparent et sans complications inutiles.

Cette ouverture internationale s’inscrit dans une dynamique déjà amorcée par Binance, notamment après l’imminent feu vert Gopax en Corée. Cela marque ainsi un pas de plus vers une présence globale.

Des dépôts et retraits plus simples et rapides

Pratiquement, les utilisateurs peuvent dorénavant déposer ou retirer des dollars via plusieurs moyens : virement bancaire, SWIFT, carte de crédit ou de débit, Apple Pay, et même Google Pay.

Binance annonce d’ailleurs que les dépôts par virement SWIFT ne comportent aucun frais de la part de la plateforme. C’est une petite révolution dans un secteur souvent critiqué pour ses coûts cachés.

Autre avantage : les fonds déposés sont stockés sur un portefeuille fiat réglementé via BPay Global, garantissant sécurité et conformité. Cela permet aux utilisateurs de passer de la monnaie traditionnelle au crypto en quelques clics, sans stress ni délais interminables.

Et ce n’est pas tout. En utilisant BPay Global, les utilisateurs bénéficient aussi d’une expérience plus fluide, pensée pour s’adapter à leurs besoins quotidiens. Moins de frictions, moins de barrières, plus de liberté.

Top up your Binance account with USD (powered by Bpay Global) & buy crypto anytime! Enjoy faster, cheaper USD deposits via SWIFT, cards, Apple Pay & Google Pay. Withdrawal available too. Don’t miss out 👉 https://t.co/3jkGAW3KZC pic.twitter.com/1Chxp8dpjy — Binance (@binance) October 22, 2025

Certes, le service permet des transactions avec des plafonds journaliers très élevés. Le montant maximal supporté par jour atteint ainsi 50 millions de dollars US. De plus, chaque transaction individuelle peut s’élever jusqu’à 13 millions de dollars US.

BPay Global : un partenaire stratégique pour Binance

Le choix de BPay Global n’est pas anodin. Cette fintech bahreïnie, déjà présente sur plusieurs continents, se spécialise dans les solutions de paiement transfrontalières. Grâce à sa conformité réglementaire stricte, elle offre une sécurité accrue tout en garantissant des transferts fluides et rapides.

Ce partenariat stratégique permet à Binance de réaffirmer sa volonté d’offrir une expérience utilisateur fluide et sécurisée. Cette initiative pourrait rassurer sa communauté après le crash à 0 $ sur sa plateforme, qui lui a coûté cher.

Binance mise clairement sur la fiabilité et la conformité réglementaire. Après la saisie record liée à la plateforme Cryptomus au Canada, Binance a décidé de serrer la vis.

L’entreprise renforce désormais ses contrôles KYC et ses mesures anti-blanchiment AML pour protéger ses utilisateurs. Avec cette approche plus rigoureuse, elle prouve qu’on peut allier sécurité, transparence et liberté dans le monde crypto.

Cette annonce ne tombe pas du ciel. Depuis plusieurs années, Binance cherche à devenir le pont entre la finance traditionnelle et le crypto. Avec cette intégration, l’entreprise avance concrètement dans cette direction accompagnée d’une expansion mondiale.

Une tendance similaire se retrouve ailleurs dans l’écosystème, avec des acteurs comme Gemini qui étendent leurs services en Australie via sa filiale Intergalactic. Cela un mouvement global vers la simplification des paiements crypto.

À lire aussi :