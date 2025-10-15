Coinbase propulse l’échange crypto indien CoinDCX à 2,45 Md $

Pour Résumer

Coinbase valorise CoinDCX à 2,45 milliards $, confirmant son intérêt stratégique pour le marché crypto indien.

L’alliance vise à créer un corridor crypto Inde–Moyen-Orient, axé sur conformité et expansion régionale.

Malgré un piratage récent et un cadre réglementaire flou, CoinDCX reste un pilier de l’écosystème crypto asiatique.

Un pari stratégique sur l’Inde

Plutôt dans la journée, Coinbase a annoncé avoir investi dans CoinDCX. Après cette injection de capitaux, l’échange indien est maintenant valorisé à 2.45 milliards de dollars.

C’est quand même un chiffre impressionnant pour une plateforme encore récente. Cette nouvelle valorisation place la bourse indienne dans le club très fermé des licornes de la cryptomonnaie en Asie du Sud.

Pour rappel, Coinbase Ventures n’en est pas à son premier investissement dans cet échange indien. En 2022, elle avait déjà participé à un tour de financement à une valorisation post-money de 2.15 milliards.

Du côté de CoinDCX, l’entreprise affiche une croissance remarquable. Pour l’exercice annualisé de juillet 2025, ses revenus sont estimés à environ 121 millions d’euros. Quant à ses actifs sous garde, elles dépassent les 1.03 milliard d’euros.

De plus, le volume de transactions traité est particulièrement impressionnant, ce qui démontre une solidité opérationnelle notoire pour une place émergente.

Pour l’échange Coinbase, cette opération ne se limite pas à un simple investissement. C’est en effet une porte d’entrée indirecte dans un marché complexe et régulé.

Vers un corridor régional Inde et Moyen-Orient

En outre, l’élément central de ce deal, c’est l’idée de corridor régional. Cette approche permet de connecter la base d’utilisateurs en Inde avec l’environnement réglementaire plus souple du Moyen-Orient.

Cette passerelle vise à profiter la croissance rapide en Inde, qui compterait plus de 100 millions de détenteurs. C’est en effet une chance pour Coinbase d’accélérer son développement dans cette région très dynamique. Malgré que le pays est récemment au cœur d’un scandale crypto avec 11 sites perquisitionnés par l’État.

Brian Armstrong, le CEO chez Coinbase, l’a d’ailleurs clairement indiqué. En même temps, elle s’appuie sur le capital et les facilités financières des marchés du golfe.

Parallèlement, ce partenariat ne se limite pas du tout à l’Inde, loin de là ! L’idée, c’est vraiment d’élargir les horizons et d’amener les services cryptos dans toute l’Asie du Sud et au Moyen-Orient (la fameuse zone MENA).

There's rapid tech adoption in India and the Middle East, and already 100M+ crypto holders. Excited to do more in these markets and help to keep accelerating adoption. Coinbase is going global. https://t.co/u8jgLJivuf — Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 15, 2025

Il est important de noter que ces régions représentent un potentiel d’adoption de la crypto-économie encore largement inexploité.

Enjeux et risques pour la route

CoinDCX n’est pas sans défis. En juillet 2025, l’entreprise a subi un piratage de 44,2 millions de dollars. Elle a ensuite assumé via ses réserves de trésorerie, écartant pour l’instant l’hypothèse d’une acquisition. Cette vulnérabilité rappelle que même les acteurs les plus solides restent exposés aux risques cyber.

Côté réglementaire, l’investissement de Coinbase est soumis à l’approbation des autorités compétentes en Inde. Cela ajoute une incertitude au calendrier effectif de l’opération.

De plus, l’environnement législatif indien sur les crypto actifs est encore en mouvement. Effectivement, des contraintes sur les participations étrangères qui pourraient limiter l’allure de la coopération.

Le co-fondateur de CoinDCX, Sumit Gupta, a souligné les synergies importantes avec Coinbase. Une bourse qui selon lui est reconnue pour son approche de « conformité avant tout ».

Néanmoins, les responsables de CoinDCX et Coinbase affichent un optimisme mesuré. Ils misent sur une approche fondée sur la transparence, la conformité et la confiance mutuelle pour asseoir une présence durable. Le pari reste audacieux, mais il pourrait redessiner les logiques régionales du marché crypto.

