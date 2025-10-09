Solana s’emballe : Jupiter lance JupUSD, son propre stablecoin

Pour Résumer

Jupiter et Ethena Labs lancent JupUSD, un stablecoin entièrement natif à Solana.

Ce projet vise à renforcer la liquidité et réduire la dépendance aux stablecoins d’Ethereum.

Le lancement officiel est prévu pour la fin de l’année, après validation des audits de sécurité.

Zoom sur le lancement du stablecoin natif de Jupiter

Après avoir dominé le secteur de la DeFi sur Solana, Jupiter franchit une nouvelle étape en dévoilant JupUSD. Ce stablecoin, entièrement natif de ce réseau, sera intégré dans tous les produits de l’écosystème Jupiter, pour les perps, prêts et les swaps. C’est un pari de taille pour contrer la domination des géants stablecoins tels que USDC ou USDT d’Ethereum.

Le lancement sera ainsi prévu pour la fin de cette année, sous réserve de la réussite de plusieurs audits de sécurité des contrats intelligents natifs de Solana. Cette annonce intervient dans un contexte mondial où la réglementation se détend.

BREAKING: Jupiter is launching its own stablecoin 🥳 Built in partnership with @ethena_labs, engineered to connect the Jupiverse.$JupUSD, going live in Q4. pic.twitter.com/MWTNTwpvHJ — Jupiter (🐱, 🐐) (@JupiterExchange) October 8, 2025

La Banque d’Angleterre (BoE) vient d’assouplir ses règles sur le plafonnement des stablecoins ou même le Genius Act aux États-Unis. Un signal clair que la course à la domination sur le marché des stablecoins s’intensifie.

Ce projet est conçu pour offrir une alternative plus rapide, moins coûteuse et techniquement intégrée à l’écosystème Solana. Par ailleurs, de plus en plus de protocoles DeFi créent leurs propres stablecoins pour garder la liquidité et les frais au sein de leur plateforme. Des modèles comme Aave avec son GHO, ou Curve avec crvUSD montrent que c’est carrément faisable et fonctionnelle.

Jupiter et Ethena Labs : un duo explosif

JupUSD ne sort pas de nulle part. Ce stablecoin est conçu en partenariat avec Ethena Labs, un spécialiste reconnu dans le domaine des stablecoins. Pour assurer la stabilité financière du projet, le jeton JUP sera d’abord garanti à 100 % par USDtb. Il s’agit d’un stablecoin déjà existant qui repose sur des actifs sûrs et liquides.

À titre de rappel, ces fonds, principalement à court terme, proviennent notamment du portefeuille BUIDL, géré par BlackRock. Plus tard, un autre stablecoin d’Ethena, appelé USDe viendra renforcer cette garantie.

Introducing JupUSD: the native stablecoin of the @JupiterExchange ecosystem built on Ethena's Stablecoin-as-a-Service stack. JupUSD will plug into every major part of the Jupiter stack, including: – Jupiter Perps: where the ~$750m in stablecoins inside of JLP will gradually be… pic.twitter.com/jlNLc2eNCz — Ethena Labs (@ethena_labs) October 8, 2025

Ainsi, grâce à ces réserves diversifiées, JupUSD cherche à éviter les erreurs qui ont fragilisé certains jetons stables dans le passé. Avec plus de 16 milliards de dollars déjà émis sous forme de stablecoins, Ethena Labs étend ici son modèle « Stablecoin-as-a-service ». Cela en fournissant l’architecture et la gestion des garanties pour ce projet.

Entre autres, les deux stars d’Ethena, USDe et USDtb, pèsent déjà un peu plus de 5 % du marché global des stablecoins. Elles viennent tout juste de passer la barre des 303 milliards de dollars. Soit une explosion de 75 % en un an !

Ce développement s’inscrit dans un climat réglementaire plus strict, particulièrement en Europe. En effet, l’Union européenne appelle à instaurer des garde-fous renforcés pour encadrer les stablecoins. Surtout pour ceux qui sont émis par des entités hors de son territoire.

Implications pour l’écosystème Solana

Le lancement de JupUSD pourrait bouleverser la dynamique des stablecoins sur Solana. La capitalisation des stablecoins dépasse déjà les 300 milliards de dollars sur l’ensemble du marché. Par conséquent, même une adoption partielle de JupUSD pourrait faire de ce jeton l’un des plus importants de l’écosystème.

Sur Jupiter, JupUSD servira de principal actif de garantie pour les perps, remplaçant progressivement environ 750 millions de dollars de stablecoins existants dans les pools de liquidité JLP.

Cette migration renforcera la liquidité et offrira plus de stabilité, tout en créant de nouvelles opportunités de rendement pour les utilisateurs qui détiennent ou prêtent JupUSD.

D’autant plus que les perspectives sont énormes : selon Standard Chartered, les stablecoins pourraient attirer jusqu’à 1 000 milliards de dollars d’ici à 2028. Cela provenant majoritairement des banques des pays émergents

Au-delà de Jupiter, JupUSD pourrait inciter d’autres projets DeFi sur Solana à créer leurs propres stablecoins ou à intégrer davantage de solutions natives. C’est un signal fort : Solana continue de se positionner comme un hub DeFi innovant, capable de rivaliser avec Ethereum et Terra sur le terrain des stablecoins.

Pour les utilisateurs et investisseurs, c’est à la fois une opportunité excitante et un avertissement. La course aux stablecoins natifs est lancée, et ceux qui ne s’adaptent pas pourraient rapidement se retrouver à la traîne.

