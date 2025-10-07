Genius Act : bientôt la fin des abus bancaires grâce à la crypto ?

Pour Résumer

Le Genius Act autorise les stablecoins à rendement, menaçant jusqu’à 6 600 milliards $ de dépôts bancaires.

Les rendements DeFi (3–5 %) éclipsent les taux bancaires traditionnels inférieurs à 0,5 %.

Les géants technologiques comme Apple et PayPal se positionnent pour capter l’épargne mondiale.

Les banques menacées par une fuite de capitaux historique avec la loi Genius

Depuis des décennies, les banques vivent des dépôts des particuliers. Elles les utilisent pour accorder des prêts et génèrent leurs profits grâce à l’écart entre les taux d’intérêt. Mais cette mécanique bien huilée est aujourd’hui menacée.

En effet, l’un des points clés de la loi américaine Genius Act est l’interdiction de payer des intérêts aux détenteurs de pièces stables. Avec cette règle, les banques traditionnelles risqueraient de perdre massivement des dépôts.

Bien évidemment que les épargnants placeront leur argent dans ces stablecoins à rendement. Une alternative sûre, liquide et potentiellement bien plus rémunératrice pour eux. De plus, le cofondateur de Tether, Reeve Collins, prédit une adoption massive de ces pièces de monnaies d’ici à 2030, malgré certains risques techniques.

Selon un rapport, le Trésor américain estime que les banques pourraient perdre jusqu’à 6 600 milliards de dollars si les pièces stables devenaient le refuge privilégié.

Cela priverait les établissements financiers de leurs principales ressources et limiterait leur capacité à financer les crédits. Ce scénario pourrait se matérialiser rapidement si la confiance des épargnants se déplace vers les cryptomonnaies.

Par conséquent, les banques seraient alors contraintes d’augmenter les taux de rémunération des dépôts pour rivaliser. Un contexte qui rogne leurs marges déjà fragiles.

Ce que certains voient comme une révolution, d’autres le perçoivent comme une « bombe à retardement » financière. Ce contexte intervient pendant que le bitcoin explose, tandis que le dollar vit sa pire année.

Des rendements crypto ringardisant les livrets bancaires

Le contraste est saisissant. Un compte d’épargne américain rapporte aujourd’hui environ 0.40 % par an. En Europe, la moyenne tourne autour de 0.30 %.

À titre de comparaison, les stablecoins déposés sur des protocoles DeFi comme Aave ou Compound offrent des rendements oscillant entre 3 % à 5 %. En plus, sans contrainte de durée ni de paperasse bancaire.

Certes, la loi américaine Genuis Act interdisent le versement des rendements par les émetteurs afin d’éviter les dérives spéculatives. Par contre, le cadre laisse ouverte la possibilité d’offrir ces intérêts via des filiales ou des plateformes partenaires. En clair, la porte reste entrouverte pour une finance parallèle réglementée, mais redoutablement efficace.

En réponse, un membre de la Banque centrale européenne (BCE), a lancé un avertissement fort sur les risques liés aux pièces stables. Isabel Schnabel a rappelé que malgré l’évolution des menaces financières, il est crucial de protéger la solidité des banques européennes acquise après la crise de 2008.

Depuis l’adoption de la régulation MiCa en Europe, les dépôts des plateformes crypto auprès des banques ont explosé. Elle a passé de moins d’un milliard à plus de 6 milliards d’euros en quelques mois.

L’Europe reste ainsi stricte quant à la réglementation crypto. L’UE a récemment dévoilé son plan pour dominer le marché mondial.

Big Tech : Une menace silencieuse pour les banques

Si les banques craignent la concurrence de la finance décentralisée, une autre menace pointe à l’horizon. Il s’agit des géants technologiques avec de base d’utilisateurs se chiffrant en milliards.

Il leur suffirait d’un clic pour transformer l’épargne de masse. Apple, Google, Airbnb et X ont déjà entamé des discussions depuis plusieurs mois sur l’acceptation des stablecoins adossés en dollar.

Au-delà des discussions, le géant de paiement Paypal s’est exprimé sur le sujet. D’après leur post, le stablecoin PayPal USD s’inscrit dans leur mission pour révolutionner le commerce mondial.

The PayPal USD stablecoin is part of PayPal's mission to revolutionize commerce globally. This weekend, we reached a major milestone: over $1 billion in market capitalization! This is just the beginning, and we’re excited to keep growing for the future. pic.twitter.com/QEsaIkKf4Q — PayPal (@PayPal) August 26, 2024

Par ailleurs, Tushar Jain, cofondateur de Multicoin Capital, estime sur son post que ces acteurs pourraient bouleverser la hiérarchie financière mondiale en « offrant ce que les banques n’ont jamais voulu donner : des rendements décents et une transparence totale. »

Selon lui, leur avance technologique et une régulation claire leur donne une longueur d’avance sur des établissements encore englués dans la bureaucratie.

