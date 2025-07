Pour Résumer

La Chambre des représentants adopte le CLARITY Act et le GENIUS Act.

Ces lois clarifient la régulation des cryptos et des stablecoins aux États-Unis.

Le marché attend désormais le verdict du Sénat pour le CLARITY Act.

CLARITY Act : une régulation tant attendue

La Chambre a voté le CLARITY Act par 294 voix contre 134, un score bipartisan impressionnant. Ce texte, officiellement nommé Digital Asset Market Structure Clarity Act, définit enfin ce qu’est un actif numérique. D’ailleurs, il répartit clairement les rôles entre la SEC et la CFTC.

Jusqu’à présent, le flou juridique freinait l’écosystème crypto. Les tokens étaient-ils des titres financiers ou des commodités ? Le CLARITY Act répond en classant le Bitcoin comme commodité, sous la supervision de la CFTC, plus favorable à l’industrie. Par ailleurs, les projets décentralisés matures pourront échapper à une régulation trop lourde s’ils prouvent leur décentralisation.

Ce cadre devrait attirer les investisseurs institutionnels. Avec une capitalisation crypto mondiale à 3 200 milliards de dollars, la clarté réglementaire pourrait vraiment débloquer des milliards. Cependant, les Démocrates dénoncent un texte bien trop indulgent, notamment à cause des liens de Donald Trump avec des projets crypto comme $TRUMP et World Liberty Financial.

GENIUS Act : les stablecoins à l’honneur

Le GENIUS Act, adopté par 308 voix contre 122, est déjà en route pour la signature de Trump. Ce texte, Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins, encadre les stablecoins comme USDT et USDC. Effectivement, il impose des règles strictes : réserves à 100 % en fiat et interdiction des stablecoins algorithmiques, comme ceux de Terra.

Ce vote est historique. Avec un soutien bipartisan au Sénat (68-30), le GENIUS Act devient la première loi crypto fédérale. Les émetteurs devront se conformer à des normes de transparence et d’anti-blanchiment. En parallèle, le texte protège le dollar US, un point clé pour les Républicains.

Le marché réagit déjà. Le Bitcoin a frôlé les 123 000 $ lundi, porté par l’optimisme. Les stablecoins, qui représentent 10 % de la capitalisation crypto, pourraient exploser avec ce cadre.

Et maintenant ? Les enjeux pour la DeFi et le marché

La DeFi, avec une TVL à 85 milliards de dollars, pourrait bénéficier de ces lois. Le CLARITY Act facilite la création d’exchanges décentralisés régulés, réduisant beaucoup les risques d’attaques MEV. Mais tout n’est pas gagné. Le Sénat doit encore valider le CLARITY Act, et des sénateurs Démocrates critiquent son laxisme.

D’ailleurs, l’opposition pointe les intérêts de Trump dans la crypto comme un conflit d’intérêts. Malgré ces tensions, le marché reste confiant. Le Bitcoin se consolide à 118 144 $, et les altcoins comme Solana (+8 % en 24h) profitent de l’élan.

En résumé, le GENIUS Act sécurise les stablecoins, et le CLARITY Act ouvre la voie à une DeFi régulée. Le Sénat jouera un rôle clé d’ici septembre. Ces lois pourraient faire des États-Unis le leader mondial de la crypto, mais à quel prix pour la décentralisation ?

