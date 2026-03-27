Un membre siégeant au Congrès a introduit une législation visant à interdire au personnel parlementaire de trader sur les plateformes de marchés de prédiction, prolongeant une vague d’activité législative bipartisane qui a produit au moins six projets de loi distincts depuis janvier 2026 ciblant l’intersection du secteur avec les informations privilégiées.

Cette initiative reflète un malaise institutionnel croissant face à une structure de marché qui, par conception, valorise des résultats politiques — et crée donc des incitations financières directes pour ceux disposant d’un accès privilégié aux décisions gouvernementales pour y réaliser des transactions.

Nous soupçonnons que cette dernière proposition concerne moins les marchés de prédiction en tant qu’instrument financier que la prise de conscience accélérée que les cadres éthiques existants, conçus autour des actions et non des contrats d’événements, sont structurellement inadaptés à l’environnement réglementaire actuel. Le STOCK Act n’a pas été écrit en pensant à Kalshi.

Public Integrity in Financial Prediction Markets Act : dispositions et couverture

Le représentant Ritchie Torres (D-NY) a introduit le Public Integrity in Financial Prediction Markets Act en janvier 2026, ciblant les élus fédéraux, les nominations politiques, le personnel de la branche exécutive et le personnel du Congrès.

Le projet de loi interdit les transactions sur des résultats liés à des informations non publiques obtenues dans l’exercice de fonctions officielles — une construction plus étroite que les interdictions totales proposées ailleurs, mais qui s’attaque directement au mécanisme d’abus potentiel.

Torres a caractérisé la législation comme n’étant « pas un plafond, mais un plancher » pour la réglementation fédérale du secteur.

Rep. Seth Moulton bans staff from using prediction markets like Kalshi, Polymarket https://t.co/HqtpZKkaFc — CNBC (@CNBC) March 25, 2026

Le projet de loi s’inscrit dans un paysage législatif encombré. Les sénateurs Jeff Merkley (D-OR) et Amy Klobuchar (D-MN) ont proposé l’End Prediction Market Corruption Act, qui interdirait purement et simplement au président, au vice-président et aux membres du Congrès de trader sur toute plateforme de marché de prédiction.

Le sénateur Chris Murphy (D-CT) et le représentant Greg Casar (D-TX) ont introduit le BETS OFF Act (Banning Event Trading on Sensitive Operations and Federal Functions), ciblant les contrats sur le terrorisme, les assassinats, la guerre et les actions gouvernementales jugées contrôlables par des initiés.

L’Event Contract Enforcement Act, un projet de loi bipartisan parrainé par le représentant Blake Moore (R-UT) et le représentant Salud Carbajal (D-CA), demande à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) d’interdire les contrats liés au terrorisme, au sport et aux activités illégales ; Moore l’a décrit comme un moyen de garantir que les marchés « puissent continuer à servir des intérêts commerciaux légitimes tout en protégeant les Américains des risques ».

Aucun de ces projets de loi n’est proche d’un vote en séance plénière, et la position de l’administration Trump vis-à-vis des marchés de prédiction a été permissive plutôt que restrictive — une tension qui complique considérablement le calcul législatif.

Le marché de prédiction et le problème des informations privilégiées

Le contexte réglementaire de cette poussée législative passe par la relation contestée de la CFTC avec les contrats d’événements. L’agence a infligé une amende de 1,4 million USD à Polymarket en janvier 2022 et a forcé la plateforme à bloquer les utilisateurs américains suite à une mise en demeure.

La contestation judiciaire ultérieure de Kalshi contre le rejet par la CFTC des contrats de contrôle du Congrès a abouti à une décision d’un tribunal de district de D.C. en septembre 2024, statuant que les contrats électoraux ne constituaient pas des « jeux » — une décision qui a matériellement élargi l’espace d’exploitation légale pour les plateformes de prédiction tournées vers les États-Unis et a suscité la réponse législative actuelle.

La question centrale reste de savoir si le Congrès peut construire un cadre fonctionnel contre le délit d’initié pour les contrats d’événements — des instruments qui ne sont ni des valeurs mobilières ni des contrats à terme au sens conventionnel — sans d’abord résoudre le mandat juridictionnel de la CFTC sur ces derniers.

Prediction markets are one of the most exciting innovations in financial markets. Yet for too long, the @CFTC has failed to provide guidance for these markets being used by millions of Americans. This ends today. Read what steps the agency is taking here⬇️… — Mike Selig (@ChairmanSelig) March 12, 2026

L’inquiétude concernant le délit d’initié n’est pas hypothétique. Un versement de 400 000 USD vers un nouveau compte Polymarket, synchronisé avec la capture de l’ancien président vénézuélien Nicolás Maduro par les forces américaines, a illustré cette exposition avec une précision dérangeante.

Les réponses au niveau des plateformes ont été partielles : Kalshi a bloqué les politiciens et les athlètes pariant sur leurs propres campagnes ou événements, tandis que Polymarket s’est engagé à freiner le délit d’initié — des mesures que le Congrès a publiquement qualifiées d’insuffisantes en l’absence de mandats fédéraux.

La dimension de l’infrastructure crypto amplifie le défi de la conformité. Polymarket règle les contrats en USDC sur Polygon, ce qui signifie que toute interdiction fédérale de transaction pour les fonctionnaires concernés impliquerait une activité on-chain que les cadres de reporting des courtiers existants ne peuvent pas capturer.

Un membre du personnel détenant une position sur Polymarket ne génère pas de formulaire 1099-B qu’un responsable de la conformité peut auditer de manière conventionnelle.

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