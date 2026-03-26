Strategy (MSTR) a officiellement présenté un plan visant à lever 44,1 milliards USD de nouveaux capitaux pour accélérer son programme d’acquisition de Bitcoin, signalant une expansion anticyclique agressive malgré la récente correction de 40 % de l’actif par rapport à ses sommets de la fin 2025.

L’initiative marque une intensification massive des opérations de trésorerie de l’entreprise, visant à exploiter le décalage entre les marchés boursiers et les prix des actifs au comptant pour absorber l’offre flottante à des valorisations déprimées.

Le financement proposé fait suite à une période de forte volatilité pour cette classe d’actifs, mais la conviction de l’entreprise semble inébranlable.

En utilisant la prime de ses actions pour financer des achats au comptant, la société entend poursuivre son mandat consistant à accroître le nombre de Bitcoins par action, transformant ainsi l’action en un mécanisme d’accumulation active plutôt qu’en un simple véhicule de détention passive.

🚨NEW: STRATEGY ANNOUNCES $42B ATM PROGRAMS FOR MORE $BTC PURCHASES@Strategy has filed an 8-K announcing two simultaneous At-The-Market equity programs: – $21 billion $MSTR ATM

– $21 billion $STRC ATM …giving the firm a combined $42 billion in fresh capital raise capacity.… pic.twitter.com/rQoaZeOjjX — BSCN (@BSCNews) March 23, 2026

Mécanique de la levée de fonds Bitcoin de Strategy : le moteur de la prime

Le cœur de la stratégie de 44,1 milliards USD repose sur la capacité de l’entreprise à émettre des actions et de la dette convertible à des valorisations qui dépassent le prix de marché de ses avoirs sous-jacents en Bitcoin.

Cette prime sur la valeur liquidative (NAV) permet à Strategy de lever des fonds auprès d’investisseurs institutionnels et de les déployer dans le Bitcoin de manière accréditive. Tant que le marché valorise la capacité d’accumulation future de l’entreprise plus haut que sa valeur comptable actuelle, le moteur mathématique de la stratégie de trésorerie reste solvable.

Les observateurs du marché notent que l’ampleur de cette levée de fonds spécifique est calibrée pour maximiser la vitesse d’acquisition avant la volatilité anticipée du cycle de la mi-2026. Alors que les marchés des capitaux restent ouverts aux offres convertibles malgré le ralentissement général du marché crypto, la société sécurise de fait un financement à long terme pour acheter un actif déprécié. Cette approche reflète le modèle de « levier intelligent » déployé lors des cycles précédents, mais l’échelle est désormais passée de quelques milliards à des dizaines de milliards.

Le mécanisme fonctionne comme un ordre d’achat programmé sur le marché. Chaque dollar levé est destiné au carnet d’ordres.

With $STRC under par for the whole week, the focus shifts back to $MSTR for Strategy to raise capital to buy Bitcoin. I fully expect to see that Strategy have purchased more Bitcoin this week, but it'll be a much smaller amount compared to recent weeks. Any purchases at these… pic.twitter.com/sLj0Do1PZc — David Lawrence (@d_1awrence) March 21, 2026

L’ampleur considérable d’un mur d’achat de 44,1 milliards USD modifie la dynamique de l’offre sur le marché au comptant. Aux prix actuels du marché — oscillant autour de 75 000 USD après le retracement depuis le sommet de 126 200 USD — un capital de cette taille pourrait théoriquement retirer plus de 580 000 Bitcoins de la circulation.

Cela représente un pourcentage significatif de l’offre liquide échangeable, créant un potentiel de choc de rareté qui dépasse les flux entrants standard des ETF.

Les données de Capriole Investments indiquent que les achats institutionnels de Bitcoin au début de 2026 ont déjà dépassé l’offre nouvellement minée de 76 %. Cette mesure agrège les achats de trésorerie des entreprises avec les flux d’ETF au comptant, soulignant un déficit net de jetons disponibles avant même que Strategy ne déploie ce nouveau capital.

Lorsqu’une seule entité d’entreprise exécute des achats qui dépassent la production quotidienne de l’ensemble du réseau de minage, la rareté programmable du protocole est mise à rude épreuve.

L’impact est encore accentué par les cycles de halving programmables, qui continuent de réduire les taux d’émission tous les quatre ans. L’entreprise ayant récemment exécuté un achat de 1,57 milliard USD de Bitcoin en une seule semaine plus tôt cette année, le rythme de retrait de l’offre s’accélère vers une compression mathématique.

Implications sur le marché et facteurs de risque

Bien que la stratégie d’accumulation fournisse un plancher à la demande, elle introduit un risque de concentration. L’utilisation agressive de l’effet de levier par Strategy signifie que son bilan est inextricablement lié à la performance du prix du Bitcoin. Un marché baissier prolongé et profond pourrait théoriquement peser sur les obligations liées aux titres convertibles, bien que l’entreprise ait historiquement structuré ces dettes avec des échéances lointaines pour éviter des cascades de liquidation.

Les vendeurs à découvert ont fréquemment ciblé l’action lors des ralentissements, pariant sur l’effondrement de la prime par rapport à la NAV. Cependant, ces transactions font souvent face à un risque asymétrique. Lorsque les prix du Bitcoin s’inversent, le short squeeze qui s’ensuit sur l’action peut faire grimper le cours plus rapidement que l’actif sous-jacent, alimentant de nouveau le cycle de la prime.

Les investisseurs doivent noter que ce plan de 44,1 milliards USD mise effectivement l’ensemble de l’entreprise sur un pari directionnel : que l’appréciation à long terme du Bitcoin dépassera le coût du capital nécessaire à son acquisition. Cette « faille d’argent infini » ne fonctionne que tant que la prime se maintient.

I'm struggling to wrap my head around #STRC's potential. I know it's huge. I know it's going to continue to get bigger. I know that for every STRC share sold, Strategy sells 3 shares of MSTR. I know that as their balance sheet increases, their ability to raise credit… https://t.co/LaCpYb4PeE — David Lawrence (@d_1awrence) March 10, 2026

Cette levée de fonds intervient dans un contexte d’adoption institutionnelle croissante. Le marché des ETF Bitcoin aux États-Unis a vu ses actifs sous gestion croître de 45 % pour atteindre 103 milliards USD, la détention institutionnelle de la classe d’actifs grimpant à 24,5 %.

Alors que le sentiment des particuliers s’assombrit souvent lors de corrections de 40 %, les allocateurs professionnels semblent profiter de la faiblesse pour construire des positions via des véhicules réglementés.

La légitimité mondiale continue de se renforcer, avec des rapports indiquant que la Banque nationale tchèque évalue le Bitcoin comme actif de réserve, et une acceptation par les commerçants dépassant les 22 200 sites dans le monde.

Les analystes de CoinEx ont prévu un objectif de prix de base de 180 000 USD d’ici la fin de 2026, porté par cette convergence de l’expansion des trésoreries d’entreprises et de l’intérêt souverain.

En sécurisant 44,1 milliards USD dès maintenant, Strategy se positionne pour être le principal réceptacle de liquidité du Bitcoin lors de la prochaine étape du cycle, anticipant ainsi le phénomène même qu’elle a contribué à normaliser.

next