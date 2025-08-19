La Corée du Sud révise ses protocoles AML, l’ombre des stablecoins grandit

Pour Résumer

La Corée du Sud prépare une réglementation stricte des stablecoins, avec un rapport prévu en décembre pour définir des directives.

La FIU prévoit d’adapter ses protocoles anti-blanchiment (AML) pour les stablecoins et d’étendre son rôle à leur régulation.

Le pays envisage des réformes législatives pour 2025, avec des exigences de sécurité et de reporting pour les émetteurs de stablecoins.

La réorganisation des protocoles AML pour les stablecoins

L’unité d’intelligence financière (FIU) a lancé un rapport sur la réglementation des stablecoins, en collaboration avec des prestataires externes. Ce rapport, prévu pour décembre, sera une base pour la création de directives pour les émetteurs de stablecoins.

La FIU souhaite adapter ses protocoles anti-blanchiment d’argent (AML) à la croissance du secteur des stablecoins.

Des changements législatifs en vue pour 2025

Les autorités sud-coréennes envisagent des modifications législatives importantes, notamment des restrictions d’entrée et des réglementations sur la conduite des affaires des émetteurs.

Les changements incluront des exigences de sécurité pour les actifs sous-jacents des stablecoins et des critères de rapport de données. Ces mesures viseront à améliorer le système existant, notamment en réponse à l’instauration des stablecoins comme produit institutionnel.

L’AMF prête à devenir une autorité clé

Actuellement, la FIU supervise les échanges de crypto-monnaies locaux pour garantir leur conformité AML. Elle prévoit d’étendre son rôle de régulateur pour inclure les émetteurs de stablecoins.

Le gouvernement sud-coréen a également exprimé l’intention de fusionner la Commission des services financiers (FSC) avec d’autres organismes, mais des incertitudes persistent.

Les défis et retard dans la réglementation

La Corée du Sud n’a pas encore défini légalement les stablecoins, restant en retard par rapport à d’autres pays. La Corée prend du retard face aux États-Unis en matière de réglementation des stablecoins.

Les législateurs sud-coréens examinent plusieurs projets de loi concernant ces types de monnaies. Toutefois, les détails sont encore flous, notamment en ce qui concerne les services de prêts adossés aux stablecoins.

La préparation pour l’ère stablecoin

Les sociétés sud-coréennes commencent à prendre des mesures en vue de l’adoption des stablecoins. Cela se fait en particulier dans les secteurs technologiques et bancaires. Plusieurs grandes entreprises, telles que Kakao Bank ont déjà enregistré des marques liées aux stablecoins. D’autres ont lancé des unités commerciales dédiées aux stablecoins, attendant le feu vert législatif.

Les experts prévoient que ces entreprises joueront un rôle clé dans l’essor des stablecoins, avec des réseaux de services en ligne déjà bien établis.

Source : AInvest

