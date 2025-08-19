ETHZilla rebrandée au Nasdaq, 419 M$ d’ETH, Snorter accélère

Pour Résumer

Le 18 août, ETHZilla, anciennement 180 Life Sciences, a pivoté vers une stratégie centrée sur Ethereum, avec un achat de 94 675 ETH pour 419 millions de dollars.

Soutenue par des partenaires comme Polychain et Electric Capital, la société prévoit de maximiser ses rendements via le staking, la DeFi et le prêt de liquidité.

Bien qu'elle se concentre désormais sur Ethereum, ETHZilla conserve des actifs biotechnologiques et continue d'explorer de nouvelles opportunités, comme la prévente de Snorter (SNR).

ETHZilla passe du biotechnologique à l’Ethereum

ETHZilla a transformé sa stratégie en une orientation exclusivement Ethereum, un mouvement audacieux dans le secteur.

L’entreprise a acquis 94 675 ETH à un prix moyen de 3 902 $. Alors, cela représente une valeur de 419 millions de dollars. Ce changement de cap survient après un financement privé de 565 millions de dollars. Ce dernier est soutenu par plus de 60 investisseurs institutionnels et natifs de la crypto.

L’acquisition d’ETH : 94 675 ETH achetés, pour un total de 419 millions de dollars ; Un prix moyen d’achat : 3 902 $ par ETH ; Les partenariats stratégiques : Polychain, Electric Capital et Peter Thiel’s Founders Fund ; La diversification : le portefeuille intègre toujours des actifs biotechnologiques.

Une stratégie de gestion de trésorerie ambitieuse

ETHZilla se positionne comme un acteur majeur dans la gestion des trésoreries Ethereum en public. Grâce à ses partenariats avec des leaders du secteur, l’entreprise compte maximiser ses rendements via le staking, le prêt DeFi et la fourniture de liquidité.

Ce modèle pourrait générer des revenus stables, même en période de volatilité des marchés cryptos.

Objectif principal : Accumuler et gérer Ethereum en tant qu’actif de trésorerie.

: Accumuler et gérer Ethereum en tant qu’actif de trésorerie. Stratégie de rendement : Staking, DeFi, et prêt de liquidité.

: Staking, DeFi, et prêt de liquidité. Partenariats stratégiques : Electric Capital, Compound, et Lido.

Un soutien institutionnel fort pour l’avenir

La participation d’investisseurs comme Polychain Capital et Electric Capital montre l’engagement institutionnel croissant envers Ethereum.

ETHZilla bénéficie de la confiance de figures emblématiques de la finance décentralisée (DeFi), incluant Sreeram Kannan d’EigenLayer et Konstantin Lomashuk de Lido. Leur implication renforce l’idée qu’Ethereum pourrait devenir un pilier pour la finance décentralisée à long terme.

Les actifs biotechnologiques restent présents

Même si l’orientation principale de la société est désormais Ethereum, ETHZilla n’a pas totalement abandonné ses racines.

Les actifs biotechnologiques restent dans le portefeuille, avec des projets visant à monétiser la propriété intellectuelle. De plus, la division jeux vidéo de l’entreprise poursuit ses activités, offrant ainsi une certaine diversification face aux risques de volatilité.

Believe in the ETHZILLA 🦖 https://t.co/xwpHkazJkp — ETHZILLA (@ETHZILLAMeme) August 13, 2025

La prévente de Snorter : un projet à surveiller

En parallèle, la prévente de Snorter ($SNORT) suscite de l’intérêt. Ce projet combine les avantages de la finance décentralisée et de la tokenisation.

Le succès de Snorter pourrait être un bon indicateur de l’évolution des projets basés sur Ethereum, attirant l’attention des investisseurs institutionnels.

Découvrez Snorter Token ($SNORT)

Source : CoinMarketCap

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.