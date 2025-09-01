Correction de PENGU : vers un possible rebond haussier en septembre

Pour Résumer

PENGU enregistre une correction de 35 % depuis fin juillet, mais conserve un support technique solide à 0,029 $.

Malgré la baisse, les volumes spot et dérivés affichent une progression notable, révélant un intérêt constant des investisseurs.

Avec Pudgy Party et des signaux techniques proches de zones de rebond, septembre pourrait marquer un retournement haussier.

PENGU chute mais conserve un support clé

Le prix du PENGU s’établit actuellement à 0,0293 $, en baisse de 35 % par rapport au sommet local atteint fin juillet. Sur 30 jours, la perte atteint environ 20 %, confirmant une tendance baissière persistante malgré l’intérêt constant des investisseurs.

Depuis son sommet historique de décembre 2024 à 0,068 $, le jeton affiche une correction de près de 60 %. Cependant, le support des 0,029 $ constitue une zone charnière, observée de près par les traders techniques.

Volumes et dérivés en forte activité

Malgré la baisse, l’activité de trading reste soutenue avec 214,8 millions de dollars échangés en spot sur les dernières 24 heures. Ce chiffre représente une hausse de 15 % par rapport à la journée précédente, montrant un regain d’intérêt sur ce niveau.

Côté dérivés, les volumes ont progressé de 24 % pour atteindre 586 millions de dollars, alors que l’open interest a chuté de 5,3 %. Cette combinaison suggère que les traders ferment leurs positions plutôt que d’ouvrir de nouveaux leviers, signe d’une prudence accrue.

Influence du marché NFT et d’Ethereum

Le recul du marché NFT pèse sur PENGU. Le volume mensuel est passé de 8,2 milliards à 6 milliards de dollars. La faiblesse d’Ethereum, malgré des développements positifs, a accentué la pression vendeuse sur les tokens liés aux écosystèmes NFT.

PENGU se distingue toutefois par son évolution en token utilitaire, grâce au lancement du jeu Web3 Pudgy Party fin août. Ce jeu mobile a dépassé 50 000 téléchargements et figure dans le top 10 de l’App Store, intégrant des usages concrets pour PENGU.

Indicateurs techniques et niveaux critiques

Le RSI de PENGU se situe à 41, une zone neutre proche du seuil de survente, offrant un potentiel de rebond. Le Williams %R évolue déjà en territoire de survente, historiquement associé à des retournements haussiers sur ce jeton. Les moyennes mobiles de court terme restent négatives, mais les moyennes 100 jours et 200 jours conservent une orientation favorable.

Si le niveau de 0,029 $ tient, l’objectif haussier se situe vers 0,032 $, en ligne avec la moyenne mobile de 20 jours. Que devez-vous retenir sur PENGU ?

Baisse de 35 % depuis fin juillet, mais un support solide à 0,029 $ ; Volumes spot et dérivés en forte progression malgré la correction ; Pudgy Party introduit une utilité directe et stimule l’écosystème ; Indicateurs techniques proches de zones historiques de rebond.

PENGU est sur la bonne voie

PENGU traverse une correction marquée mais conserve des fondamentaux et des signaux techniques encourageants pour un retournement en septembre.

La dynamique dépendra du maintien du support actuel et du regain d’intérêt autour de l’écosystème Pudgy Penguins.

