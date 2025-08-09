Pepe : prévoyez une explosion de 500 millions de dollars

Pour Résumer

Les volumes de trading de Pepe ont fortement augmenté après l'annonce de Trump autorisant les cryptomonnaies dans les plans 401(k).

La crypto a connu une hausse de 2 % du prix du token en 24 heures.

Cette décision a également entraîné un short squeeze, liquéfiant 300 millions de dollars de positions courtes et renforçant l'intérêt pour Pepe, dont le prix pourrait bientôt atteindre 0,00001400 $.

Pepe en forte hausse après l’annonce de trump

Le prix de Pepe (PEPE) a augmenté de 2 % en 24 heures suite à cette nouvelle, favorisant une prévision haussière du token.

Les volumes de transactions de Pepe, après avoir chuté à 400 millions de dollars, ont dépassé les 500 millions de dollars. Cela survient alors que de plus en plus de traders investissent dans les cryptomonnaies après cette annonce importante.

Les comptes 401(k) offrent une grandent opportunité et détiennent plus de 8 700 milliards de dollars.

happy fkn friday let's finish the week like a boss pic.twitter.com/PPNkmWPkJW — Pepecoin (@pepecoins) August 8, 2025

L’approbation des ETF cryptos par la SEC pourrait dynamiser le marché

Le marché des ETF liés aux cryptomonnaies pourrait bénéficier de l’approbation de la SEC. De ce fait, cela renforcerait davantage l’attractivité de Pepe. La demande pour les cryptomonnaies meme augmenterait une fois les ETF approuvés, apportant des milliards de dollars à l’industrie.

L’annonce a également conduit à un short squeeze massif, avec près de 300 millions de dollars de positions courtes liquidées. Pepe, en particulier, a vu son intérêt ouvert augmenter, atteignant 678 millions de dollars, ce qui suggère une reprise. Le prix de PEPE se rapproche d’une résistance clé à 0,00001180 $, avec des perspectives de hausse vers 0,00001400 $ à court terme.

L’indice de force relative (RSI) montre qu’il reste de la marge pour une hausse continue. Si le prix dépasse 0,00001200 $, PEPE pourrait enregistrer des gains de 17 % à court terme. Les investisseurs devraient rester attentifs, car cette dynamique pourrait entraîner de nouvelles hausses explosant à court terme.

La prévente de SUBBD (SUBBD) séduit de plus en plus

En parallèle, les préventes de cryptomonnaies comme SUBBD (SUBBD) attirent de plus en plus l’attention. SUBBD offre aux créateurs de contenu une plateforme décentralisée, réduisant les frais et permettant de générer des revenus passifs grâce à des images et vidéos générées par l’IA. Plus de 2 000 créateurs ont déjà rejoint, et la demande pour le token $SUBBD est en forte croissance.

Pour investir dans SUBBD à son prix de prévente réduit, il suffit de se rendre sur leur site web, connecter son portefeuille et choisir entre USDT, ETH ou carte bancaire pour acheter des tokens.

Source : AInvest

