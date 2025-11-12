Pour Résumer

Pékin accuse les US d’avoir volé 127 000 BTC.

Hack de LuBian en 2020 : saisie par le DOJ.

Crise diplomatique dope les tensions cyber.

L’accusation chinoise : un vol d’État

Le CVERC, agence de cybersécurité chinoise, publie un rapport le 11 novembre 2025 accusant Washington d’avoir orchestré le hack de LuBian, un pool de mining chinois, en décembre 2020. Effectivement, 127 000 BTC (13 milliards de dollars actuels) auraient été volés par des renseignement US.

LuBian disparaît, les fonds immobilisés jusqu’en 2024-2025. De plus, des mouvements sporadiques correspondent à des entités gouvernementales américaines. En outre, Pékin conteste la saisie du DOJ, la qualifiant de confiscation illégale.

D’ailleurs, Arkham Intelligence attribue le hack à des failles de sécurité, mais Pékin y voit une opération d’État. Effectivement, cela s’inscrit dans les tensions cyber US-Chine.

En effet, les BTC saisis font partie de la Strategic Bitcoin Reserve de Trump. De plus, la Chine menace de ripostes. En outre, cela ravive les accusations mutuelles de cyberespionnage.

Le hack de LuBian : chronologie et enjeux

Le 18 décembre 2020, LuBian, un des plus grands pools de mining chinois, subit un hack massif. Effectivement, 127 426 BTC disparaissent via des failles de clés privées.

Les fonds restent dormants jusqu’en 2024. De plus, des agrégations sporadiques correspondent à des nettoyages. En outre, le DOJ revendique la saisie en octobre 2025 comme fonds criminels.

Pékin affirme que les US ont orchestré le hack pour saisir les BTC. D’ailleurs, le CVERC lie cela à des entités renseignement. Effectivement, cela pèse 13 milliards de dollars.

En effet, LuBian, lié à des intérêts chinois, symbolise la souveraineté numérique. De plus, Pékin conteste la légitimité juridique US. En outre, cela alimente une guerre froide crypto.

Impacts sur le marché crypto

Cette crise secoue le secteur. Bitcoin stagne à 103 556 $, malgré une capitalisation à 3 800 milliards de dollars. Effectivement, Solana perd 1 % à 151,75 $.

Les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025. De plus, la DeFi TVL atteint 100 milliards. En outre, Ethereum, à 3 564 $, résiste.

Cependant, 80 % des altcoins risquent une correction. En effet, la volatilité à 20 % menace les retail. D’ailleurs, les volumes chutent de 10 %.

Effectivement, les exchanges renforcent la KYC. En outre, les flux illicites chutent de 35 %. De plus, la confiance institutionnelle vacille.

Perspectives : une guerre froide crypto ?

Cette accusation peut-elle dégénérer ? ChatGPT-5 prévoit un marché crypto à 5 000 milliards d’ici 2027, malgré les tensions. Effectivement, la décentralisation résiste.

De plus, des pays neutres comme la Suisse attirent les flux. En outre, une riposte chinoise pourrait booster les réserves BTC. D’ailleurs, 10 % des nations pourraient adopter Bitcoin.

Cependant, des risques persistent. En effet, une cyber-guerre pourrait geler les exchanges. De plus, les hacks à 1,5 milliard inquiètent.

Novembre 2025 marque un clash diplomatique. Effectivement, Bitcoin reste un atout stratégique. La prudence s’impose pour les investisseurs.

