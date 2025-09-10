Crypto au Vietnam : feu vert pour 5 ans de tests

Pour Résumer

Le Vietnam teste la crypto avec un pilotage de 5 ans.

Seules les firmes locales peuvent opérer, en dong.

Un capital de 379 millions de dollars est requis.

Un programme pilote sous haute surveillance

Le Vietnam, 5e mondial pour l’adoption crypto, lance un test révolutionnaire. Annoncé le 9 septembre 2025, ce programme pilote, signé par le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc, impose des règles strictes.

Effectivement, seules les entreprises vietnamiennes licenciées peuvent opérer.

Les transactions doivent se faire en dong vietnamien. Par ailleurs, les actifs numériques sont réservés aux investisseurs étrangers. D’ailleurs, les plateformes doivent détenir 10 trillions de dongs, soit 379 millions de dollars.

Ce capital doit inclure 65 % d’investisseurs institutionnels. Effectivement, banques, sociétés de titres et assureurs doivent détenir 35 % des parts. Par ailleurs, la propriété étrangère est plafonnée à 49 %.

Le programme, qui court jusqu’en 2030, vise à encadrer un marché florissant. D’ailleurs, 17 millions de Vietnamiens détiennent des cryptos, pour 100 milliards de dollars. La transparence et la sécurité sont prioritaires.

Des actifs adossés à des valeurs réelles

Les tokens émis doivent être adossés à des actifs réels, excluant les monnaies fiat ou titres. Effectivement, cela bannit les stablecoins classiques et les actions tokenisées. Par ailleurs, les entreprises doivent publier un prospectus 15 jours avant tout lancement.

Cette restriction réduit les risques systémiques. D’ailleurs, le ministère des Finances supervisera les plateformes. Effectivement, toute activité non licenciée sera illégale après six mois.

Les Vietnamiens possédant déjà des cryptos pourront ouvrir des comptes sur des plateformes licenciées. Par ailleurs, les investisseurs étrangers accéderont via des fournisseurs agréés.

D’ailleurs, cela attire des capitaux étrangers tout en protégeant l’économie locale.

Le cadre s’inspire de MiCA en Europe. Effectivement, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est centrale. Par ailleurs, les violations seront sévèrement sanctionnées.

Impacts sur le marché crypto asiatique

Ce pilotage dynamise le marché. Le Vietnam, avec 20 % de sa population dans la crypto, devient un hub régional. Effectivement, Bitcoin gagne 2 % à 110 000 $ après l’annonce.

Solana, testée pour le programme, grimpe à 187,75 $. Sa capacité à traiter 65 000 transactions par seconde séduit. De plus, sa TVL atteint 10,7 milliards de dollars.

Cependant, les stablecoins comme USDT, à 180 milliards de dollars de marketcap, pourraient souffrir. Effectivement, leur exclusion freine leur adoption locale. Par ailleurs, les retail vietnamiens hésitent face aux restrictions.

D’ailleurs, les flux institutionnels, avec 25 milliards de dollars via des ETF, restent prudents. Mais bien que le cadre strict attire certains, il rebute les degens.

Perspectives : un hub crypto en Asie ?

Le Vietnam peut-il devenir un leader crypto ? Ce test pourrait attirer 10 milliards de dollars d’investissements étrangers d’ici 2030. Effectivement, la prudence du cadre rassure les institutions.

Par ailleurs, des pays voisins, comme la Thaïlande, observent. D’ailleurs, un succès pourrait inspirer des cadres régionaux. Effectivement, 70 % des analystes prévoient un marché asiatique à 1 000 milliards de dollars.

Cependant, des défis subsistent. La cybersécurité, avec 1,2 milliard de dollars perdus en hacks en 2024, inquiète. Par ailleurs, la volatilité menace 80 % des altcoins.

Septembre 2025 marque un tournant. Effectivement, le Vietnam pourrait redessiner la crypto en Asie. La prudence s’impose pour les investisseurs.

