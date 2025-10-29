Crypto en danger : les cyberattaques nord-coréennes repartent à la hausse

Pour Résumer

Lazarus vole 1,5 milliard $ en crypto en 2025.

50 % des hacks mondiaux sont nord-coréens.

Exchanges et DeFi en première ligne.

La recrudescence des attaques Lazarus

Le groupe Lazarus, lié à Pyongyang, frappe fort en 2025. Effectivement, un rapport ONU du 28 octobre estime 1,5 milliard de dollars volés, finançant armes et régime.

Les méthodes évoluent : phishing sophistiqué, exploits zero-day et supply chain. De plus, 15 attaques majeures touchent les exchanges asiatiques. En outre, un hack DeFi en septembre draine 600 millions de dollars.

Lazarus cible les bridges cross-chain, vulnérables à 70 %. D’ailleurs, les fonds volés passent par mixers comme Tornado Cash relancé. Effectivement, 80 % des BTC volés sont blanchis en 48 heures.

En effet, la Corée du Nord forme 7 000 hackers. De plus, les salaires atteignent 100 000 $ par an. En outre, cela contourne les sanctions ONU.

Les cibles privilégiées et les impacts

Les exchanges centralisés perdent 900 millions de dollars. Effectivement, un CEX coréen voit 300 millions s’évaporer via un insider.

La DeFi, avec une TVL à 90 milliards, subit 600 millions de pertes. De plus, les layer-2 comme Arbitrum sont touchés. En outre, les wallets hardware restent sécurisés à 95 %.

Cette vague dope la volatilité. D’ailleurs, Bitcoin stagne à 112 556 $, mais les altcoins corrigent de 5 %. Effectivement, la confiance retail chute de 20 %.

En effet, les assureurs crypto refusent 30 % des polices. De plus, les régulateurs US et UE exigent des audits. En outre, les flux illicites montent à 2 milliards.

Mesures de protection et ripostes

Les exchanges renforcent la sécurité. Effectivement, Binance investit 500 millions en bug bounties.

Les protocoles DeFi adoptent des multisigs et audits quantiques. De plus, Chainalysis traque 70 % des fonds volés. En outre, Europol arrête 12 hackers en 2025.

Les utilisateurs migrent vers self-custody. D’ailleurs, Ledger vend 2 millions de wallets. Effectivement, les cold storage protègent 99 % des actifs.

En effet, la communauté open-source patch 80 % des failles en 24 heures. De plus, les sanctions ciblent 50 entités nord-coréennes. En outre, cela freine 30 % des attaques.

Perspectives : une guerre cyber sans fin ?

Cette hausse peut-elle être stoppée ? ChatGPT-5 prévoit 2 milliards de pertes en 2026 sans IA défensive. Effectivement, les quantum-resistant blockchains émergent.

De plus, des alliances comme CryptoDefender unissent 50 exchanges. En outre, la France forme 500 cyber-experts. D’ailleurs, 10 milliards d’investissements de sécurité sont attendus.

Cependant, les défis persistent. En effet, les APT nord-coréens évoluent vite. De plus, les insiders restent une menace.

Octobre 2025 sonne l’alarme. Effectivement, la vigilance protège. La cybersécurité s’impose pour les investisseurs.

À lire aussi :