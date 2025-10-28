Guerre et sanctions : les stablecoins sauvent le Venezuela

Pour Résumer

Au Venezuela, l’USDT s’impose comme monnaie d’usage pour échapper à l’effondrement du bolívar.

Commerçants et ménages l’utilisent pour payer, épargner ou recevoir des virements sans passer par les banques.

Cette « dollarisation numérique » stabilise le quotidien, malgré les risques et l’absence de cadre officiel.

De l’urgence à l’usage : quand l’USDT devient monnaie du quotidien

Le réflexe est simple : conserver du pouvoir d’achat en échappant à un bolívar qui se délite. Dans les quartiers commerçants de Caracas comme dans les villes frontalières, les paiements en USDT se banalisent via wallets mobiles, QR codes et Binance Pay.

L’expression « dólares Binance » s’est imposée avec le bouche-à-oreille. Les marchands y voient l’avantage d’un règlement quasi instantané et d’une mise en caisse qui ne fond pas la nuit.

Les foyers, eux, évitent les files d’attente bancaires et les frais de change dissuasifs.

Recuerdo que uno de los primeros tutoriales de @cryptoconexion que se hizo viral fue el de @0xPolygon . Curiosamente no fue en Twitter ni en Telegram, sino porque alguien lo compartió en un grupo de Facebook. Eso nos llamó la atención. Pero, ¿por qué Polygon se interesa tanto en… https://t.co/o8J85A3Xht — MonicaTalan ⚔️ (@monitalan) August 21, 2025

Ce basculement ne tient pas seulement au retail. Les prestataires de services (santé, éducation privée, logistique) affichent désormais des prix en dollars, et acceptent stablecoins ou cash au même titre.

Les salariés de l’économie informelle, très majoritaires, demandent parfois une part de leur rémunération en USDT pour lisser le risque de change entre deux missions. L’infrastructure a suivi : les apps intégrant on/off-ramp local, P2P et cartes virtuelles se multiplient, ce qui réduit la friction pour convertir selon les besoins.

Chocs externes, sanctions et arbitrages de terrain

Les stablecoins offrent alors un canal neutre pour régler une importation, solder une facture de transport, ou recevoir une avance de clients étrangers.

Côté ménages, les fonds envoyés par la diaspora changent d’outil : moins de cash transporté, plus d’USDT qui arrive en minutes, puis conversion partielle en bolívars pour les dépenses courantes.

Sur le terrain, le schéma se répète : encaisser en USDT, ne convertir que le strict nécessaire pour payer l’électricité, l’eau, l’école et certains impôts, garder le reste en dollar numérique.

Le tout reste encadré par une réalité incontestable : l’USDT et l’USDC sont des actifs émis par des entités privées, avec des listes noires possibles et des gels à la demande des autorités.

Les utilisateurs l’ont en tête, mais jugent le compromis acceptable face à l’alternative locale.

Adoptions mesurables, économies bien réelles

Les signaux agrégés confirment l’impression de la rue : la valeur on-chain reçue par le pays s’est hissée dans le peloton de tête latino-américain sur la dernière année étudiée, portée par des flux stables et des volumes P2P élevés.

Les pics d’activité coïncident souvent avec des épisodes de volatilité du bolívar ou des annonces de sanctions.

Autre indicateur parlant : les marchands qui affichent un sticker « USDT accepté » ne sont plus cantonnés aux quartiers « crypto-friendly », on en trouve désormais dans l’alimentaire, les pharmacies ou les ateliers mécaniques.

VENEZUELA 🇻🇪| La Blockchain LatAm Report 2025 de Sherlock Communications emitió un informe que muestra que el 47% de los pagos menores a USD 10.000 en #Venezuela se hacen con stablecoins como USDT o USDC. 📈 Asimismo, un informe de #Chainalysis, que posiciona a Venezuela en el… https://t.co/wyjcFYWnMf — CriptoNoticias (@CriptoNoticias) September 15, 2025

L’usage ne signifie pas bascule totale. Une partie des salaires reste réglée en monnaie locale, beaucoup de loyers et de taxes aussi.

Mais l’amortisseur fonctionne : le ménage type qui garde 40 à 60% de son épargne en stablecoin limite l’érosion, et arbitre ses conversions selon les prix du jour. Côté entreprises, la trésorerie en stablecoins sert de réserve tactique pour l’import, ou de relais temporaire quand les banques coupent la ligne.

Dans les deux cas, le gain est double : temps et prévisibilité.

Risques, garde-fous et ce qui vient après

Les scams et draineurs ciblent les nouveaux venus avec des faux sites et des approches WhatsApp, les wallets sérieux répliquent par des alertes anti-phishing et des listes dynamiques.

Sur le plan macro, la « dollarisation numérique » n’efface ni la dépendance énergétique ni le manque d’investissements. Elle offre en revanche des rails plus résilients pour l’économie réelle.

Si les corridors de change s’améliorent (intégrations directes avec banques régionales, cartes adossées à des soldes en USDC ou USDT, KYC simplifié mais robuste) le coût de transaction des ménages et des PME baissera encore.

Et si la pression réglementaire s’intensifie, l’écosystème saura pivoter vers des schémas plus hybrides : stablecoins émis localement sous supervision, solutions de garde conformes, voire règlements inter-entreprises tokenisés sur des réseaux permissionnés.

La dynamique est lancée. Pour des millions de Vénézuéliens, les « dollars qui tiennent dans un téléphone » ne sont pas un pari technologique, mais un outil d’autoprotection économique.

Tant que l’inflation reste élevée et que les circuits bancaires peinent, l’arbitrage restera rationnel : travailler en bolívars s’il le faut, encaisser et épargner en stablecoins quand on le peut, convertir au dernier moment. C’est ce mix qui, jour après jour, maintient l’économie à flot.

