Les accusations de Warren contre Binance

Elizabeth Warren, sénatrice démocrate anti-crypto, accuse Binance et CZ de faciliter le blanchiment pour la Chine et des cartels. Effectivement, dans une lettre du 23 octobre 2025, elle cite des flux suspects de 10 milliards de dollars.

CZ, libéré en septembre 2024 après 4 mois de prison, nie tout lien avec Pékin. De plus, il prépare une plainte pour diffamation à New York. En outre, Warren pousse pour un bill anti-blanchiment crypto.

Cette attaque s’inscrit dans sa croisade depuis 2021. D’ailleurs, elle qualifie Binance de « menace nationale ». Effectivement, CZ répond que les accusations sont « infondées et politisées ».

En effet, Binance US, séparée, respecte la KYC. De plus, 90 % des volumes sont hors US. En outre, Warren ignore les efforts de conformité post-amende de 4,3 milliards.

La riposte de CZ et Binance

CZ, via ses avocats, collecte des preuves pour contrer Warren. Effectivement, Binance a bloqué 100 000 comptes suspects en 2025.

La plainte viserait des dommages et une rétractation publique. De plus, CZ souligne que Warren cible la crypto pour des raisons électorales. En outre, il cite des audits indépendants prouvant la transparence.

D’ailleurs, la communauté crypto soutient CZ à 100% et cela renforce l’image de victime réglementaire.

En effet, Binance investit 1 milliard en conformité. De plus, elle collabore avec le DOJ. En outre, CZ, citoyen canadien, nie tout lien chinois.

Impacts sur l’écosystème crypto

Ce conflit secoue le secteur. Bitcoin stagne à 112 556 $, avec une capitalisation à 4 000 milliards de dollars. Effectivement, Solana gagne 1 % à 194,75 $.

Les retail craignent une régulation accrue. De plus, les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025. En outre, Ethereum, à 3 995 $, résiste.

Cependant, 80 % des altcoins risquent une correction. En effet, la volatilité à 20 % menace les retail. D’ailleurs, les exchanges renforcent la KYC.

Effectivement, Coinbase et Gemini bénéficient de la conformité US. En outre, les flux illicites chutent de 35 %. D’ailleurs, la tension dope les débats réglementaires.

Perspectives : un clash judiciaire explosif ?

Ce conflit peut-il changer la donne ? ChatGPT-5 prévoit une régulation US plus clémente sous Atkins. Effectivement, un procès exposerait les failles de Warren.

De plus, des sénateurs pro-crypto comme Lummis soutiennent CZ. En outre, 12 billions d’investissements crypto sont attendus d’ici 2027. D’ailleurs, la plainte pourrait unir le secteur.

Cependant, des défis subsistent. En effet, Warren influence le Congrès. De plus, un bill anti-crypto pourrait passer.

Octobre 2025 marque un clash historique. Effectivement, CZ défend la crypto. La prudence s’impose pour les investisseurs.

