Pi Network sur le point de décoller ? Les signaux s’accumulent

Pour Résumer

Pi Network revient dans les radars avec une base utilisateur immense, une infrastructure plus solide et des signaux techniques encourageants.

Les fondamentaux évoluent, la communauté reste mobilisée, et les premières briques de l’utilité réelle apparaissent.

Une configuration explosive se met en place.

Une base colossale et des outils en pleine expansion

Ce que Pi Network a construit depuis son lancement mobile est sans équivalent. Des millions d’utilisateurs se connectent quotidiennement à l’application pour “miner” leur Pi, valider leur KYC ou découvrir les nouvelles fonctionnalités.

À la différence de nombreux projets morts nés, Pi s’est concentré sur la base : construire une audience fidèle, engagée, capable d’adopter des usages simples avant même que le token ne soit pleinement échangeable.

Mais depuis quelques mois, le projet est passé à la vitesse supérieure. Un “Pi App Studio” permet désormais aux développeurs (et même aux non-développeurs) de concevoir des applications natives.

Le tout est couplé à une interface no-code et à des fonctions IA qui rendent la création d’outils décentralisés plus rapide que jamais. C’est un changement majeur.

Le projet n’est plus seulement une promesse mobile virale, c’est dorénavant un écosystème, à l’image de Maxi Dodge. Il s’agit en effet d’un autre initiative qui mise sur la communauté et l’expérience utilisateur pour bâtir une adoption organique, au-delà du simple effet de buzz.

En parallèle, Pi a lancé un système de staking orienté vers la mise en avant d’applications. Chaque détenteur de tokens peut à présent “parier” ses Pi pour promouvoir des outils, renforçant la visibilité des apps utiles tout en retirant des tokens du marché.

Ce mécanisme de gouvernance économique renforce l’utilité réelle du token et commence à créer un modèle autorenforcé. Plus d’apps, plus de staking, moins de pression vendeuse : la boucle est en train de se refermer.

Une pression vendeuse qui s’estompe

Pendant longtemps, Pi a souffert de sa propre success-story. Trop de tokens, trop de “mineurs”, et surtout trop d’attentes. À chaque rumeur de listing, une partie des holders se tenait prête à vendre. Résultat : dès qu’un volume réel apparaissait, le prix chutait brutalement.

Mais ce schéma est en train de changer. Le nombre d’unlocks ralentit, les nouveaux entrants sont plus qualifiés, et les détenteurs historiques deviennent de plus en plus sélectifs.

Ce n’est plus une armée de vendeurs impatients : ce sont des pionniers qui attendent un vrai signal pour bouger. Les applications concrètes commencent à justifier la rétention. Les pionniers ne veulent plus seulement liquider, ils veulent participer.

Et cela se ressent sur les volumes. De nombreux exchanges secondaires ont vu le volume de vente chuter de moitié en l’espace de quelques semaines.

Dans le même temps, des portefeuilles dormants restent inactifs, ce qui indique une forme de confiance long terme. C’est souvent dans ces périodes de calme apparent que se construisent les fondations des futurs rallyes.

Un potentiel haussier encore sous-estimé

Techniquement, Pi Network est dans une phase de compression. Le prix a consolidé autour de zones basses pendant plusieurs mois, avec des bougies faibles, mais stables. Ce comportement traduit une chose : le marché attend un événement. Un catalyseur. Et Pi a plusieurs cartes en main.

Le premier, c’est le listing officiel. Depuis le début, l’écosystème Pi fonctionne dans un “mainnet fermé”, sans ouverture réelle sur les plateformes majeures. Mais cela est différent depuis que le projet a officialisé son listing en début d’année.

Le second, c’est l’effet réseau. Pi Network est probablement l’un des projets les plus viraux de ces dernières années. Dès que le prix bouge, l’effet boule de neige est immédiat. Vidéos TikTok, threads X, relais dans les médias tech… Le storytelling est déjà prêt, il ne manque que l’étincelle.

Enfin, l’élément le plus décisif est sans doute psychologique. Pendant longtemps, Pi a été vu comme un “projet de téléphone”, sans crédibilité. Mais cette perception évolue.

Ceux qui se sont moqués commencent à surveiller. Ceux qui n’ont pas miné regrettent. Et ceux qui détiennent des tokens commencent à comprendre que l’attente pourrait bientôt se transformer en explosion.

