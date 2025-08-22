Ces cryptos pourraient faire x10 après le dip

Pour Résumer

Bitcoin dip à 113 000 €.

Altcoins visent un x10 fulgurant.

DeFi et memecoins mènent la danse.

Le dip : une opportunité en or

Le marché fait des vagues. En effet, en août 2025, le Bitcoin chute de 6 % à 113 000 €, selon les données on-chain, avec une domination en baisse à 52,8 %.

Par ailleurs, ce dip, marqué par 950 millions d’euros de liquidations sur Binance, ouvre la voie à une Altseason, avec l’index à 79. Effectivement, les altcoins à faible capitalisation, sensibles aux afflux, promettent des rendements explosifs.

D’ailleurs, Bitcoin Hyper ($HYPER), à 0,0012 €, lève 10,74 millions de dollars en prévente sur Solana, avec un APY de 205 %. Sa promesse de transactions rapides attire, même si la volatilité peut être un frein.

Cependant, les volumes d’échange, à 80 milliards d’euros quotidiens sur Coinbase, signalent une accumulation par les baleines.

Par ailleurs, la capitalisation crypto, à 4 150 milliards d’euros (+2,3 %), soutient ce rebond. Effectivement, ce dip pourrait être le tremplin d’un x10 pour les altcoins audacieux.

Les altcoins prêts à exploser

Ce dip secoue l’écosystème. Ethereum gagne 2,1 % à 4 050 €, dopé par la mise à jour Pectra, réduisant les frais de gaz de 20 %.

Par ailleurs, Solana, à 195 € (+14 %), brille avec 1,3 million d’adresses actives et 475 millions de dollars via Pump.fun au Q1 2025. Effectivement, les memecoins, comme Pepe à 0,000011 €, visent un x90 à 0,001 €, avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap.

D’ailleurs, la DeFi, avec 12 milliards d’euros en smart contracts, attire les capitaux. Cependant, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet 2025 rappelle les failles.

Par ailleurs, Aave, à 220 € (+10 %), et Chainlink, à 18 € (+12 %), surfent sur l’innovation. Effectivement, le GENIUS Act, adopté en juin, encadre les stablecoins, boostant la confiance pour une Altseason brûlante.

Perspectives : x10 ou nouveau plongeon ?

Ce rebond pourrait tout changer. En effet, une domination Bitcoin sous 50 % libérerait 300 milliards d’euros vers les altcoins, avec Solana à 280 € et XRP à 15 € d’ici 2026.

Par ailleurs, des ETF memecoins, attendus pour Q3 2025, pourraient injecter 2 milliards d’euros. Effectivement, l’optimisme post-dip dope les attentes, malgré un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points).

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP, à 3,65 € (+16 %).

Cependant, les régulations strictes, comme MiCA, et la volatilité menacent. Ce pari sur un x10 post-dip est audacieux, mais la prudence reste de mise face aux incertitudes macroéconomiques.

