CZ libéré, Maxi Doge déchaîne la folie memecoin et vise x100

Un nouveau champion canin prêt à dominer la scène

Un nouveau champion canin débarque avec le charisme de Dogecoin et l’attitude d’un Giga Chad. Maxi Doge (MAXI) pourrait bien mener le prochain rallye des memecoins suite à la grâce présidentielle accordée par Donald Trump à l’ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao.

Plus tôt ce mois-ci, le retour de CZ sur le devant de la scène a ouvert les vannes d’une frénésie autour des memecoins liés à Binance. Maintenant qu’il est officiellement blanchi, son influence retrouvée pourrait non seulement relancer la principale plateforme d’échange crypto, mais galvaniser l’ensemble du secteur.

L’énergie du marché revient progressivement. Maxi Doge ne se contente pas de monter le volume : il arrache carrément le bouton. Le projet tourne à plein régime en canalisant une puissance memétique pure. Il revendique sa place de futur phénomène dès que le marché basculera pleinement en territoire haussier.

Toujours en phase de prévente, Maxi Doge a déjà amassé plus de 3,7 millions de dollars de financement total. Le tour actuel propose des jetons à 0,0002645 dollar pièce, mais uniquement pour les 48 prochaines heures. Passé ce délai, le prix augmentera pour l’étape suivante.

La grâce accordée à CZ par Trump vient peut-être de relancer la machine à memecoins

CZ a fait la une mondiale en novembre 2023 après avoir plaidé coupable de violations du Bank Secrecy Act liées à des manquements en matière de conformité chez Binance. Il a démissionné de son poste de PDG, payé une amende de 50 millions de dollars et purgé quatre mois de détention fédérale. Binance a quant à elle dû s’acquitter d’un règlement de 4,3 milliards de dollars.

Dans un retournement spectaculaire, le président américain Donald Trump a gracié CZ le 23 octobre. Il a qualifié cette décision de « recommandée par beaucoup de gens » en soulignant que « les gens disent qu’il n’était coupable de rien. »

JUST IN: President Trump says he pardoned Binance Founder CZ because he "wasn't guilty" and was "persecuted by the Biden administration." pic.twitter.com/6uE1xdnxrk — Watcher.Guru (@WatcherGuru) October 23, 2025

Dans sa première déclaration post-grâce sur X, CZ a exprimé sa gratitude. Il s’est engagé à « aider à faire de l’Amérique la capitale de la crypto et à faire progresser le Web3 dans le monde entier. »

CZ, déjà maître des memecoins avant sa grâce présidentielle

Deeply grateful for today’s pardon and to President Trump for upholding America’s commitment to fairness, innovation, and justice.

🙏🙏🙏🙏 Will do everything we can to help make America the Capital of Crypto and advance web3 worldwide. (Still in flight, more posts to come.)… — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 23, 2025

Avant même sa grâce, CZ montrait déjà son influence dans l’un des secteurs les plus dynamiques de Binance : les memecoins. Fin septembre, il avouait « être en train d’apprendre comment les gens se jettent sur les memecoins. » En quelques semaines, cette curiosité s’est transformée en véritable phénomène de marché.

We together did. I was just playing around, learning how people ape meme coins. 😂 — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) September 29, 2025

Le 8 octobre, les memecoins Binance ont explosé. Binance Super Cycle (BSC) a alors grimpé de 24 135 %, tandis que 客服小何 (Binance Life en chinois) a bondi de 54 000 %. Suite à sa grâce, le memecoin Fourth (4) inspiré de la « Quatrième Résolution » de CZ en 2023 a encore grimpé de 43 % au cours des dernières 24 heures.

L’influence de CZ est clairement magnétique. S’il canalise désormais cet élan pour aider les États-Unis à réaliser les ambitions crypto de Trump, l’industrie tout entière pourrait connaître une impulsion majeure.

Parmi la vague montante des memecoins, un seul incarne véritablement celui qui a tout lancé, DOGE. Avec une différence : une énergie, une puissance et un dynamisme multipliés par 1 000 pour correspondre à la génération actuelle d’investisseurs. Ce champion n’est autre que Maxi Doge.

Maxi Doge ravive l’esprit sauvage de DOGE

Si les memecoins Binance reprennent le devant de la scène, cela ajoute encore plus de carburant à la mission de Maxi Doge : faire revivre le véritable esprit d’investissement audacieux dans les memecoins avec conviction et chaos.

Lorsque les investisseurs se sont jetés sur Dogecoin il y a quelques années, c’était de l’énergie brute et de la communauté pure. Il a fallu un mouvement mondial, et Elon Musk en personne, pour le propulser vers la lune.

Depuis ces jours de gloire, DOGE se négocie davantage comme un actif blue-chip que comme l’outsider qu’il était autrefois. Ses courses folles ont cédé la place à des gains stables mais tièdes. En résumé, le plaisir s’est estompé quand le risque a disparu.

Maxi Doge entre en scène pour ramener cette sensation : le frisson de soutenir quelque chose de brut, d’imprévisible et capable d’un nouveau moonshot. Il y a une raison pour laquelle cette version de DOGE est construite avec des muscles et alimentée par un feu motivationnel assez puissant pour faire raccrocher Tony Robbins.

Sa course vers le sommet du monde des memecoins capture le même esprit d’outsider qui a jadis propulsé l’ascension de DOGE. Elle offre aux investisseurs une nouvelle chance de vivre le genre de rallye x1000 qui ne se présente qu’une fois par cycle.

"I keep falling asleep and missing these trade opportunities " Me: pic.twitter.com/xb4WpVaSiR — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 16, 2025

Saisissez votre chance de gain x1000 avec MAXI

Si vous êtes prêt à soutenir le véritable outsider de ce cycle, voici votre opportunité d’acquérir du MAXI. Rendez-vous sur le site de prévente de Maxi Doge Token. Connectez ensuite votre portefeuille préféré, comme Best Wallet, largement considéré comme le meilleur portefeuille crypto et Bitcoin du moment.

Découvrir Maxi Doge

Vous pouvez échanger de l’ETH, du BNB, de l’USDT ou de l’USDC. Le paiement direct par carte bancaire est également accepté. Best Wallet est gratuit et peut être téléchargé sur Google Play ou l’Apple App Store.

Pour votre tranquillité d’esprit, le smart contract de Maxi Doge a été entièrement audité par Coinsult et SOLIDProof. Aucune erreur n’a été détectée dans la sécurité de son code. Rejoignez toute la communauté sur les comptes X et Telegram de Maxi Doge et visitez Maxi Doge Token dès maintenant.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu'investir comporte des risques.