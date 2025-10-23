Présales en feu : BlockDAG, Maxi Doge et SUBBD en lumière

Pour Résumer

BlockDAG : levée de fonds qui ne s’arrête plus

Impossible de passer à côté de BlockDAG. Le projet a déjà dépassé les 430 millions de dollars levés, un record impressionnant même dans le monde effervescent des cryptos.

Plus de 312 000 détenteurs ont rejoint l’aventure, et plus de 27 milliards de jetons ont été écoulés. L’engouement est total, et la dynamique ne faiblit pas.

Mais BlockDAG ne se limite pas à des chiffres spectaculaires. Le projet multiplie les annonces concrètes. Un code promo TGE pour les premiers investisseurs à 0,0015 $ est prévu.

De plus, un AMA exclusif avec Binance serait en préparation, preuve que le projet gagne en reconnaissance dans le milieu. En parallèle, la communauté grandit à vue d’œil sur les réseaux, portée par une roadmap ambitieuse et un discours clair.

En effet, BlockDAG s’impose comme un acteur à surveiller de très près, capable de rivaliser avec les géants du Web3.

Maxi Doge : le meme coin qui veut prouver sa valeur

Dans un tout autre registre, Maxi Doge fait vibrer la communauté crypto. Inspiré du légendaire Dogecoin, ce nouveau venu reprend les codes des meme-coins, mais ajoute une couche de valeur réelle. Son objectif est simple : mélanger humour, accessibilité et utilité, le tout dans un écosystème plus solide que la moyenne.

Ce projet attire les foules grâce à son prix de départ ultra-bas (autour de 0,00026 $). Ainsi, Maxi Doge a déjà mobilisé plusieurs millions de dollars durant ses premières phases de financement. D’ailleurs, après l’exposition médiatique du récent rallye du Dogecoin, le projet a capté de plus en plus les investisseurs.

D’ailleurs, il ne reste plus que deux jours avant la fin de la prévente comme indique le site officiel.

Accessible à tous, il incarne ce que beaucoup recherchent : un ticket d’entrée à faible coût, mais au potentiel explosif. De nombreux analystes évoquent même la possibilité d’un rallye soutenu, porté par la dynamique communautaire et l’effet viral sur les réseaux.

Mais Maxi Doge n’est pas qu’un simple buzz. Le projet mise aussi sur le staking et des récompenses communautaires pour fidéliser les détenteurs. En d’autres termes, plus tu participes, plus tu gagnes.

Cette approche ludique, couplée à un storytelling bien rodé, permet à Maxi Doge de se démarquer des autres memecoins. Bien sûr, le risque reste réel, mais le memecoin mérite sa place dans la liste des cryptos à fort potentiel pour cette année.

SUBBD : la nouvelle passerelle entre créateurs et Web3

Si BlockDAG incarne la puissance technologique et Maxi Doge l’énergie communautaire, SUBBD, lui, représente la créativité monétisée. Ce projet s’adresse directement aux créateurs de contenu, influenceurs et artistes numériques.

Sa promesse est claire : permettre à chacun de monétiser ses abonnés sans intermédiaire, grâce à un système d’abonnements et de tokens natifs $SUBBD.

La prévente de SUBBD a démarré début avril 2025 avec un prix de lancement fixé à 0,055 $. Aujourd’hui, le jeton se négocie légèrement plus haut, preuve d’un intérêt grandissant. Ce regain d’intérêt survient après l’audition de Ripple devant le Sénat américain, qui a plaidé pour une réglementation claire des cryptomonnaies.

Les investisseurs voient en SUBBD un outil concret, capable de résoudre un vrai problème : la dépendance des créateurs envers les plateformes centralisées. Jusqu’à aujourd’hui, le projet affirme qu’il a touché plus de 250 millions de followers avec plusieurs milliers d’utilisateurs.

Sa roadmap transparente, ses outils concrets et un rendement de staking de 20 % par an séduisent les investisseurs, lui permettant de dépasser rapidement les 750 000 dollars levés. Selon le site officiel, il ne reste plus que quelques heures avant la clôture de la prévente.

Derrière ce projet se cache aussi une vision ambitieuse du Web3 : redonner le pouvoir économique aux utilisateurs. Avec l’essor de l’économie des créateurs, SUBBD pourrait bien devenir une référence pour ceux qui veulent créer, partager et gagner, sans perdre le contrôle de leur audience.

Si le projet réussit à livrer ce qu’il promet, il pourrait bien devenir le Patreon décentralisé du futur.

