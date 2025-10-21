L’effet Musk propulse Dogecoin +25%, MAXI Doge est sous les radars

Pour Résumer

Un simple tweet d’Elon Musk a propulsé Dogecoin de plus de 25 %, confirmant encore son influence sur le marché crypto.

Les signaux techniques de DOGE suggèrent un possible retournement haussier, avec une résistance clé autour de 0,25 $.

MAXI Doge, un nouveau memecoin inspiré de la culture « gym bro », attire les investisseurs et profite du regain d’intérêt pour Dogecoin.

Le retour du roi des memecoins

Elon Musk n’a rien perdu de son pouvoir sur les marchés crypto. En publiant une image énigmatique d’un Shiba Inu, le symbole emblématique de Dogecoin, il a déclenché un véritable raz de marée. Immédiatement, les volumes d’échanges ont explosé.

It’s been years Elon posted about DOGE. Here you go again and things are going to change. Something big 🚀🐕🐕🐕 $DOGE https://t.co/Mu8fbGhywM — TESLARAN (@teslaran_doge) October 20, 2025

Selon Cryptonews, le cours de DOGE a grimpé de près de 29 % en quelques heures. Cette performance impressionnante place la crypto-monnaie parmi les actifs les plus dynamiques du moment.

Cette réaction prouve, une fois de plus, à quel point Musk reste un catalyseur redoutable dans l’écosystème crypto.

Sur le plan des fondamentaux, l’écosystème continue son développement. Notamment, des discussions autour de son utilisation pour des paiements sur la plateforme X (ex-Twitter) refont surface. En revanche, le marché reste volatile et les gains peuvent s’évaporer rapidement si l’élan n’est pas entretenu.

Récemment, une application de monétisation de contenu Thumzup envisage également de proposer des Dogecoin comme rewards à ses utilisateurs.

Des signaux techniques au vert, un marché fébrile

Sur le plan graphique, les analystes évoquent un schéma « Adam & Eve », une formation chartiste souvent associée à un retournement haussier. Autrement dit, la tendance pourrait bien s’inverser si le momentum reste solide.

De plus, plusieurs indicateurs confirment cette reprise. Les niveaux Fibonacci pointent vers une zone charnière entre 0,24 $ et 0,25 $. Si cette résistance cède, la route vers 0,30 $ semble envisageable.

Même les positions short massives, concentrées entre 0,215 $ et 0,27 $, pourraient créer un effet de short squeeze. Et quand ce genre de scénario se produit, les prix s’envolent habituellement plus haut qu’attendu.

Pour autant, rien n’est garanti. Les marchés crypto restent hypersensibles à la moindre rumeur. Une simple déclaration ou un changement de ton de Musk pourrait inverser la tendance. Mais pour l’instant, l’énergie est là. L’ambiance rappelle les débuts euphoriques du bull run précédent en 2021 : excitante, désordonnée et pleine d’espoir.

Par ailleurs, cette soudaine poussée d’adrénaline profite à l’ensemble du secteur des memecoins, entraînant plusieurs autres actifs dans son sillage.

MAXI Doge, la nouvelle bête sous les radars

Au-delà du Dogecoin lui-même, c’est tout son univers qui profite de cette exposition médiatique. En effet, les projets satellites enregistrent un regain d’intérêt notable. Les investisseurs cherchent désormais à diversifier leurs paris au sein de cet écosystème qu’ils estiment prometteur.

Parmi les noms qui circulent, MAXI Doge capte de plus en plus l’attention. Ce nouveau memecoin, encore en prévente, revendique un univers inspiré de la culture « gym bro » et du dépassement de soi.

Sa communauté, déjà très active, affiche une mentalité résolument motivante : énergie, humour, et une bonne dose d’ironie.

Les premiers signaux sont prometteurs. MAXI Doge aurait déjà levé plusieurs millions de dollars lors de ses premières étapes de financement. Le projet évoque des fonctionnalités de staking, un levier intensif et des intégrations futures, laissant entendre qu’il ne s’agit pas d’un simple coup de com’.

En effet, certains investisseurs voient en MAXI Doge une opportunité similaire à celle qu’offrait DOGE à ses débuts.

Et pour cause : le timing joue en sa faveur. Alors que Dogecoin regagne du terrain et que le marché retrouve un peu de couleur, les memecoins redeviennent tendance. MAXI Doge profite donc d’une fenêtre idéale pour attirer les curieux.

Comment acheter MaxiDoge

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.

À lire aussi :