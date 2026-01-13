DOGI explose de 1 528 % en 24 heures alors que le secteur des memes bondit de 3 % – Mais voici un autre « chiot » prêt à réaliser encore plus de gains

Lundi 12 janvier 2026 – Au cours des dernières 24 heures, le marché des meme coins a grimpé de 3 %, porté principalement par trois secteurs, tandis que la plupart des autres sont restés dans le rouge.

L’un des sous-secteurs les plus performants est celui des jetons sur le thème du chien, qui a bondi de 5,1 %, alimenté par l’explosion de 1 528 % de dogi (DOGI) au cours de la même période. Mais un autre acteur est en pleine ascension, prêt à dépasser tout le peloton crypto, avec déjà 4,4 millions de dollars levés au total : son nom est Maxi Doge (MAXI).

En tant que champion poids lourd incontesté de l’arène des meme coins de 2026, Maxi Doge vise les mêmes rendements verticaux fulgurants que DOGI – voire massivement plus élevés. Mais mener une hausse n’est qu’une chose ; il s’agit aussi de rassembler une légion de fidèles ayant prêté serment au code : pas de mains faibles, seulement des gains solides.

Le temps presse : il ne reste que deux jours pour rejoindre la prévente au prix actuel de 0,000278 $ par jeton. Après cela, le prix augmentera.

Découvrez Maxi Doge

L’imitation du Dogecoin ou le projet musclé vers la lune ?

Les jetons sur le thème du chien, de 4chan et ceux inspirés par Elon Musk ont officiellement pris le devant de la scène dans l’arène des meme coins, générant des gains massifs alors même que le secteur plus large vacillait.

Les jetons de chiens ont enregistré une hausse de 5,1 %, ceux de 4chan ont grimpé de 6,2 %, et ceux inspirés par Musk ont remporté la palme avec un bond de 7,7 %. Mais si les favoris d’Elon ont pris l’avantage en pourcentage, c’est DOGI, la merveille de 18 millions de dollars de capitalisation boursière, qui a absolument volé la vedette.

Selon les données en direct de CoinGecko, DOGI est passé verticalement de 0,053805 $ à un sommet de 1,36 $ en une seule journée, explosant de 2 427 % à son point le plus haut avant de se stabiliser à 1 528 % au moment de la rédaction.

DOGI se présente comme le premier jeton sur la blockchain Dogecoin (DRC-20), ce qui, pour beaucoup, représente une seconde chance pour ceux qui ont raté le train de l’original. Cela prouve que le marché est toujours avide de projets à fort potentiel portant l’ADN de Dogecoin, mais s’échangeant à une fraction de sa capitalisation boursière.

Une capitalisation plus faible signifie un plafond plus élevé. Lorsque les gros capitaux s’y intéressent, ces jetons peuvent s’enflammer. Et ce potentiel de rendements capables de changer une vie est exactement la raison pour laquelle l’espace est actuellement inondé de concurrents canins.

La question est de savoir ce qui se passe quand on prend ce récit éprouvé de DOGE, qu’on lui donne une carrure musclée et qu’on l’arrose de Red Bull ?

Le résultat est une machine de guerre prête à détrôner Dogecoin, avec 1 000 fois plus de style et 1 000 fois plus de potentiel de hausse : c’est Maxi Doge. Alors que d’autres regardent dans le rétroviseur, MAXI s’entraîne déjà pour transformer les gains de style DOGI en la nouvelle norme pour 2026.

La contre-culture musclée de Maxi Doge

Maxi Doge n’est pas le projet typique qui cherche à être aussi mignon que le Dogecoin en priant pour un miracle à un milliard de dollars.

Il emprunte un chemin totalement différent – un chemin que les innombrables copies de jetons « Inu » ont été trop timides pour suivre. Tandis que le reste de la meute remue la queue pour une friandise, Maxi Doge est l’antithèse de l’approche mignonne. Considérez-le comme le rebelle de la crypto : au lieu de vous dire de tendre l’autre joue, il vous apprend à terrasser les « bears » (baissiers).

Gagner dans le supercycle des meme coins de 2026 ne consiste pas à répéter une vieille formule fatiguée. Certes, nous respectons l’original, mais Maxi Doge n’est pas là pour le dupliquer ; il est là pour amplifier cet héritage jusqu’à 1 000 fois. C’est la fréquence sur laquelle opèrent les traders à fort effet de levier et à forte conviction – ceux qui font réellement bouger les choses.

Dans le monde des meme coins, prendre les choses trop au sérieux est le moyen le plus rapide d’être laissé pour compte. Maxi Doge le sait. Il ne se contente pas de raconter la même vieille blague ; il crée une version brutale avec une chute bien plus percutante.

Crypto is easy when you got the playbook.$MAXI about to take over. pic.twitter.com/0Oq3rXdi2D — MaxiDoge (@MaxiDoge_) November 11, 2025

Et quand cette chute arrive, la hausse suit immédiatement. Imaginez un chiot avec une carrure de 60 kg de muscles, les yeux plus rouges que les graphiques après 48 heures de trading intensif. Ce type d’intensité crée un avantage sur le vieux DOGE endormi et capte l’attention des grands acteurs capables de propulser un actif vers l’infini.

Donc, pendant que DOGI profite de son moment de gloire, le marché ferait bien de rester vigilant : le véritable « alpha » ne fait que s’échauffer.

Rejoignez la prévente de 4,4 millions de dollars de Maxi Doge

Comme mentionné, Maxi Doge a désormais levé 4,4 millions de dollars. Pour participer, rendez-vous sur le site de prévente de Maxi Doge Token et connectez-vous via Best Wallet.

Vous pouvez échanger des ETH, BNB, USDT ou USDC, ou même payer directement par carte bancaire. Les jetons MAXI achetés en prévente peuvent être mis en « staking » immédiatement via le protocole natif du projet, qui offre actuellement un rendement annuel (APY) dynamique de 70 %.

Pour la tranquillité d’esprit des investisseurs, le contrat intelligent de Maxi Doge a été entièrement audité par Coinsult et SOLIDProof.

Rejoignez la communauté sur Telegram et X.

Découvrez Maxi Doge

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.