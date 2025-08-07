Pour Résumer

Dominance Bitcoin à 60 %, altcoins en ébullition.

Hype et fondamentaux dopent leur potentiel explosif.

Une stratégie diversifiée peut maximiser vos profits.

Une dominance Bitcoin en recul

Le Bitcoin cède du terrain. En août 2025, sa dominance tombe à 60 %, contre 62,5 % en juillet, avec un BTC à 112 000 $ après une correction de 8 %.

Par ailleurs, l’Indice de Saison des Altcoins grimpe à 75, signalant une rotation imminente, comme en mars 2025, où les altcoins ont capté 15 % de part supplémentaire. Effectivement, le marché crypto, à 2 800 milliards de dollars, vibre d’anticipation.

D’ailleurs, des projets comme Bitcoin Hyper ($BHYPER), à 0,0012 $ en prévente, surfent sur cette vague. Avec 3 millions de dollars levés et une communauté galvanisée, $BHYPER mise sur des récompenses en BTC pour séduire.

Par ailleurs, l’inflation mondiale à 3,1 % et les tensions géopolitiques, comme les taxes sino-américaines de 25 %, poussent les capitaux vers les altcoins.

Les ETF Bitcoin, avec 8 milliards de dollars d’entrées nettes en 2025, soutiennent le marché, mais des sorties de 2 milliards en juillet signalent un virage.

Découvrir Bitcoin Hyper

Les moteurs de l’altseason

Les altcoins s’apprêtent à briller. Ethereum (ETH), à 3 900 $, bondit de 49 % en juillet, dopé par l’upgrade Dencun, réduisant les frais à 0,8 $ et générant 2,5 millions de transactions quotidiennes via des rollups comme Arbitrum. XRP, à 3 , profite de la clarté post-SEC, avec une capitalisation de 177 milliards de dollars.

Chainlink (LINK), à 25, sous-évalué depuis 2021, pourrait atteindre 150 $ grâce à son protocole CCIP, connectant blockchains et données réelles.

Effectivement, les fondamentaux soutiennent ce rally. La DeFi, avec 92 milliards de dollars verrouillés, et les volumes d’échange altcoin à 1,4 trillion de dollars en 2024, contre 900 milliards en 2023, confirment la dynamique.

D’ailleurs, 18 % des institutions asiatiques testent des portefeuilles crypto, et la tournée de la SEC en août 2025 clarifie les règles, boostant la confiance.

Par ailleurs, un piratage de 50 millions de dollars en juillet et des ventes massives, comme les 45 000 BTC liquidés par Grayscale, rappellent les risques.

Comment surfer sur cette vague ?

Grok, l’IA de xAI, conseille la prudence et l’audace. Limitez l’exposition à 5 % du portefeuille pour les altcoins comme ETH, XRP ou LINK, et 10 % pour le Bitcoin.

D’ailleurs, investir lors des dips, comme celui du BTC à 112 000 $, offre des points d’entrée attractifs. Effectivement, diversifier entre projets techniques et spéculatifs réduit les risques.

Par ailleurs, la volatilité reste un piège : un rebond du Bitcoin pourrait freiner les altcoins. Mais avec des fondamentaux solides, un investissement de 1 000 € pourrait exploser d’ici 2026. Cette altseason est une opportunité : à vous de jouer !

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.