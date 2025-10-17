Dubai accepte désormais le crypto pour payer les services publics

Pour Résumer

Dubaï teste le paiement de services publics en crypto via la plateforme “Dubai Pay”, convertis immédiatement en monnaie locale.

Crypto.com, via Foris DAX Middle East, pilote la conversion crypto-dirham sous supervision de la Banque centrale.

Objectif : 90 % de paiements sans cash d’ici 2026, avec la future CBDC “Digital Dirham” et un stablecoin privé en préparation.

Un essai concret pour les paiements gouvernementaux

Concrètement, l’émirat arabe a récemment mené un essai pilote inédit permettant le paiement de services publics à l’aide d’actifs numériques.

Lors de cette première phase, le test portait sur le règlement d’un plan cadastral auprès du Département des terres de Dubaï (DLD). Un choix symbolique, puisqu’il touche au cœur de l’administration urbaine et à la confiance publique.

Historic milestone for Dubai 🇦🇪 we successfully completed the first government transaction in the UAE settled through digital assets in dirhams, in collaboration with @DubaiDOF, @Land_Department & @DigitalDubai via #DubaiPay.

Proud to lead this at @cryptocom.#Dubai #Fintech pic.twitter.com/gsyCiZcxQY — محمد الحكيم (@Mohammadhakim_) October 15, 2025

Son Excellence Abdulrahman Al Saleh, Directeur général du Département des finances de Dubaï, a mis en avant la portée stratégique de ce projet pilote :

« Il s’agit d’une étape proactive vers l’avenir des transactions numériques dans l’émirat. »

Pour opérer cette expérience, les autorités se sont appuyées sur la plateforme “Dubai Pay”, gérée par Digital Dubai. De plus, elles ont travaillé en coordination étroite avec le Département des finances et la banque Emirates NBD.

Ensemble, ces institutions ont voulu prouver l’efficacité d’un système crypto-gouvernemental. Aussi, elles ont démontré qu’il peut être sécurisé et conforme aux normes réglementaires les plus strictes. Cette nouvelle survient après que les Émirats arabes unis rejoignent le cadre de l’OCDE (CARF)

Ainsi, chaque transaction en crypto est instantanément convertie en AED, garantissant que le gouvernement perçoit toujours les fonds dans sa monnaie locale. Ce mécanisme élimine le risque de volatilité, l’un des principaux freins à l’adoption publique des cryptomonnaies.

Crypto.com : moteur de la transition numérique publique

Au cœur de cette expérimentation se trouve un acteur clé : Crypto.com. Par le biais de sa filiale Foris DAX Middle East, la plateforme joue un rôle central dans cette mutation historique du secteur public.

La plateforme de trading a récemment franchi l’étape nécessaire avant la licence complète avec l’approbation de principe de l’IPA de la Banque centrale locale.

Dans le cadre de ce régime, Crypto.com agit aujourd’hui comme fournisseur de portefeuille restreint en attendant la licence complète. Une fois celle-ci délivrée, la société pourra gérer des paiements directs en crypto pour les services gouvernementaux entièrement supervisés.

Les règlements s’effectueront via un portefeuille numérique agréé par la Banque centrale, assurant des transactions fiables, conformes et traçables.

Enjeux, défis et perspectives : Dubaï trace la voie

Cette adoption progressive du crypto dans le secteur public s’inscrit pleinement dans la stratégie de Dubaï visant à bâtir une société 100 % digitale.

L’objectif de Dubaï est carrément ambitieux : atteindre 90 % de transactions sans argent liquide d’ici à 2026. En clair, l’Émirat veut devenir le champion mondial de la finance numérique. Ils visent à rivaliser avec des places comme Singapour ou Zurich en matière de fintech.

Cette transition, aussi ambitieuse que nécessaire, s’annonce exigeante. La priorité reste de garantir une sécurité irréprochable tout en prévenant fraudes et cyberattaques, bien que le pays ait déjà pris des mesures décisives pour contrer la crypto-criminalité en septembre.

Parallèlement, le respect des normes AML et CFT demeure essentiel. Enfin, l’adoption citoyenne dépendra d’un service simple, transparent et véritablement accessible.

Mais Dubaï ne compte pas s’arrêter là. L’émirat envisage déjà d’étendre ce système à d’autres services publics : obtention de permis, renouvellement de licences, règlement de taxes municipales, et plus encore.

Outre ce pilote, le pays accélère l’intégration des monnaies numériques dans son écosystème. La Banque Centrale prévoit de lancer son propre stablecoin Digital Dirham (CBDC).

Ce lancement est ciblé pour le quatrième trimestre 2025. De plus, un stablecoin privé adossé à l’AED, l’AE Coin, est aussi en développement.

