Durov dénonce l’absurdité juridique de la pression française sur Telegram

Pour Résumer

Pavel Durov a critiqué l’enquête injustifiée contre lui, affirmant que cela pose un précédent dangereux pour les PDG.

Il a souligné l’absurdité juridique de l’affaire, mettant en lumière des erreurs dans la procédure légale suivie par les autorités françaises.

Cette pression juridique pourrait impacter les projets crypto de Telegram, notamment le token TON, malgré ses applications solides dans la DeFi et les NFT.

Une enquête sans fondement selon Durov

Le 24 août, Pavel Durov a critiqué l’enquête lancée contre lui. Il l’estime comme injustifiée et sans fondement. Depuis plus d’un an, il fait face à des accusations concernant l’utilisation de Telegram.

Durov a précisé que cette situation pose un précédent dangereux, où un PDG pourrait être tenu responsable des actions des utilisateurs.

Une pression juridique sans précédent

Durov a souligné l’absurdité juridique d’une arrestation liée aux actions des utilisateurs sur une plateforme mondiale. Selon lui, les autorités françaises ont commis une erreur en ne suivant pas les voies légales appropriées avant août 2024.

Telegram, pour sa part, répond toujours aux demandes légales et applique des pratiques de modération conformes aux normes de l’industrie.

Les conséquences de cette affaire pour la France

Cette affaire a terni l’image de la France en tant que pays libre, un point que Durov a mis en avant. Il a également insisté sur le fait que ses obligations de revenir en France toutes les deux semaines sont dénuées de fondement, sans date d’appel fixée.

Une tension croissante

Cette situation met en lumière le conflit grandissant entre les forces de l’ordre et les grandes plateformes technologiques.

Les gouvernements renforcent leur contrôle sur les réseaux sociaux. Concrètement, ils exercent une pression croissante sur les responsables de plateformes comme Telegram. Cette intensification du contrôle met ces dirigeants face à de nouveaux défis juridiques et politiques.

La réponse de Durov face à la situation

Durov a réaffirmé que Telegram coopérait constamment avec les autorités en supprimant des contenus nuisibles chaque jour. Il a précisé que Telegram collaborait activement avec des ONG pour améliorer la sécurité sur la plateforme.

Enfin, il a insisté sur son engagement continu envers les centaines de millions d’utilisateurs de Telegram.

One year ago, the French police detained me for 4 days because some people I’d never heard of used Telegram to coordinate crimes. Arresting a CEO of a major platform over the actions of its users was not only unprecedented — it was legally and logically absurd. — Pavel Durov (@durov) August 24, 2025

L’impact sur les projets crypto de Telegram

L’affaire pourrait aussi affecter les initiatives crypto de Telegram, notamment le token TON. Actuellement en baisse de 6,4 % sur les sept derniers jours, TON se négocie à 3,30 $, soit une chute de 60 % par rapport à son plus haut historique de 8,25 $.

Des projets blockchain solides malgré les défis

Malgré cette baisse, TON reste un élément clé de la vision blockchain de Telegram. Ce token, conçu par Telegram et géré par la TON Foundation, facilite des paiements rapides et bon marché. Il joue un rôle clé dans l’intégration de Telegram à la DeFi, aux NFT et aux jeux. Cette technologie soutient l’expansion de Telegram dans l’écosystème blockchain.

Telegram continue de développer ses services crypto, avec des applications comme TON DNS et des solutions de stockage décentralisées, illustrant sa position dans l’adoption de la blockchain.

