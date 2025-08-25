La prévente qui affole Telegram : un token prêt à exploser dès son premier listing

Pour Résumer

Snorter s’impose comme un des projets les plus commentés sur Telegram grâce à sa communauté survoltée.

Sa prévente enregistre des millions, attirant investisseurs et spéculateurs en quête de gains rapides.

Avec un lancement attendu sur Solana, certains rêvent déjà d’un x100 dès le listing.

Un buzz communautaire qui ne faiblit pas

Snorter ne ressemble pas à un simple memecoin parmi d’autres. Depuis son lancement en prévente, il s’est rapidement hissé au rang des projets les plus commentés sur Telegram. Des milliers d’investisseurs se sont regroupés en quelques jours, générant un flux constant de messages, de mèmes et de spéculations.

En effet, ce qui fait la différence, c’est la nature virale de sa communication. Snorter n’essaie pas de vendre une utilité complexe. À la place, il assume pleinement son rôle de memecoin pur et dur, avec une identité délirante.

Ainsi, là où de nombreux projets peinent à réunir quelques centaines de membres, Snorter affiche déjà une armée de supporters prêts à défendre le token et à relayer son image partout sur les réseaux.

D’ailleurs, cette intensité communautaire rappelle les débuts de Dogwifhat ou même de PEPE, où l’humour et la viralité ont suffi à propulser les tokens dans le top des tendances mondiales. Snorter applique la même recette avec une énergie brute et une exécution sans fioritures.

Une prévente qui affole les compteurs

Au-delà du battage médiatique, les chiffres parlent d’eux-mêmes. La prévente de Snorter a déjà levé plusieurs millions de dollars, et chaque nouvelle phase attire encore plus d’investisseurs. Le prix du token augmente progressivement, créant un sentiment d’urgence et alimentant un FOMO massif.

Ce modèle fonctionne particulièrement bien auprès des spéculateurs. Ceux qui investissent tôt espèrent voir leur mise multipliée dès que le token sera listé. Certains analystes évoquent déjà un potentiel de x100 dans les premiers jours de cotation, tant l’enthousiasme communautaire est fort.

L’autre facteur qui alimente les attentes, c’est le choix de Solana comme réseau. Ces derniers mois, Solana est devenu le terrain de jeu préféré des memecoins explosifs, avec des projets atteignant des capitalisations fulgurantes en quelques heures. Snorter espère surfer sur cette vague et devenir le prochain phénomène viral du réseau.

La stratégie de montée en puissance est claire : plus la communauté grossit avant le listing, plus l’effet boule de neige sera violent dès le premier échange disponible. Le timing est parfait : la saison des memecoins bat son plein, et chaque nouveau projet qui parvient à se démarquer trouve un écho démesuré.

Un pari risqué mais explosif

Bien sûr, investir dans Snorter reste un pari à haut risque. Le projet repose uniquement sur sa capacité à maintenir le buzz et à faire vivre sa communauté. Et comme souvent dans le monde des memecoins, tout peut s’effondrer aussi vite que ça a décollé.

Mais c’est précisément ce qui attire les investisseurs. L’idée de miser 100 € aujourd’hui pour espérer voir 10 000 € demain est la recette classique qui alimente le marché des memecoins. Dans le cas de Snorter, la viralité semble déjà bien engagée, ce qui augmente les chances d’une envolée spectaculaire lors du listing.

On se souvient que PEPE avait transformé des mises de quelques centaines d’euros en millions en quelques semaines. Snorter espère reproduire ce schéma fulgurant, avec une identité propre et une base communautaire encore plus soudée. Le parallèle est clair : là où PEPE avait surpris, Snorter mise sur l’anticipation assumée de la folie.

Le succès dépendra de la capacité du projet à entretenir son image au-delà des premiers jours. Si la communauté reste active et continue d’alimenter le buzz, Snorter pourrait bien devenir la star inattendue de 2025. Mais si l’enthousiasme retombe, il rejoindra la longue liste des memecoins oubliés en quelques semaines.

En attendant, la prévente bat son plein et la ferveur communautaire ne faiblit pas. Les prochains jours seront décisifs pour mesurer si Snorter franchit le cap et s’impose comme le nouveau phénomène crypto de l’année.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.