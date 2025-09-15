LIVE – Solana, Hyperliquid, FED, Altseason… – Toute l’actualité du 15 septembre 2025

Pour Résumer

Solana dépasse les 240 $, en hausse de 15 % sur la semaine, soutenue par des volumes solides.

Hyperliquid officialise USDH et attire les regards avec ses intégrations DeFi.

La Fed pourrait baisser les taux dès mercredi, renforçant l’appétit pour les actifs risqués.

Solana s’envole et Hyperliquid confirme ses ambitions

Solana continue de surperformer. Le token dépasse les 240 $ ce 15 septembre, avec une hausse hebdomadaire de plus de 15 %. On peut également observer que sur un mois, l’envolée a dépassé 28 %. La capitalisation quant à elle grimpe à plus de 130 milliards de dollars, et les volumes de transaction restent très solides.

Du côté d’Hyperliquid, le vote est clos : Native Markets pilotera le stablecoin USDH. Le réseau renforce aussi son intégration d’USDC via HyperEVM. Arthur Hayes évoque un prix potentiel de 500 $ pour le token HYPE si la spéculation sur les stablecoins explose. En attendant, le projet enchaîne les intégrations et les signaux forts.

Altseason et pivot monétaire : une convergence à surveiller

Les signaux d’une altseason se précisent nettement ce 15 septembre : selon CoinNess, l’Altcoin Season Index atteint 73/100, son plus haut des 90 derniers jours. En parallèle, le TOTAL3 (capitalisation des altcoins hors BTC et ETH) progresse de +10,6 % sur la semaine. La dominance du Bitcoin recule légèrement, ce qui peut suggérer un redéploiement des capitaux vers les altcoins.

En parallèle, à la veille de sa réunion, la Fed semble prête à baisser ses taux de 25 points de base. Les marchés l’anticipent déjà, les banques comme la Bank of America en font un scénario central pour le moment.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Solana, Hyperliquid, les altcoins et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

