Bitcoin : portefeuille inactif transfert 15M$ à 114K$ – déclencheur d’un Bull Run

Pour Résumer

Un portefeuille oublié reprend vie après 13 ans

Un portefeuille Bitcoin resté inactif pendant plus de 13 ans a récemment effectué des transactions, attirant l’attention du marché. Ce portefeuille, qui détient encore 307 BTC d’une valeur d’environ 35 millions de dollars, a transféré 132 BTC.

En fait, environ 15,06 millions de dollars sont acheminés vers une nouvelle adresse. Une autre partie des fonds a été envoyée directement à l’échange Kraken. Ce portefeuille avait été créé en 2012, lorsque le Bitcoin ne valait que 12,22 $ par unité, et avait investi un total de seulement 5 437 $.

Aujourd’hui, les 444 BTC détenus dans ce portefeuille valent plus de 50 millions de dollars, marquant un profit impressionnant pour ses propriétaires. Cette réactivation a eu lieu alors que le marché Bitcoin voit une reprise significative.

Le retour de Bitcoin à 114 000 $ : un signal fort

Le retour en force du Bitcoin se confirme avec son passage au-dessus des 114 000 $. Ce prix représente un gain de 3,33 % sur la semaine, après une correction qui a suivi un record historique en août. Bitcoin a atteint un sommet à 124 457 $ le 14 août 2025 et a prouvé sa forte résilience.

Les récentes tendances du marché montrent que Bitcoin reste un actif apprécié des investisseurs. De plus, les mouvements récents renforcent l’idée que le BTC pourrait franchir de nouveaux seuils. Concrètement, cela sera soutenu par une demande institutionnelle croissante et un climat économique propice.

Une forte demande institutionnelle booste Bitcoin

L’adoption institutionnelle joue un rôle important dans la dynamique haussière de Bitcoin. En effet, les ETF Bitcoin ont enregistré des flux entrants record. Un taux de 757,14 millions de dollars en une seule journée. Ainsi, cela marque le plus gros afflux depuis le mois de juillet. Tout cela témoigne de la confiance croissante des investisseurs majeurs dans l’actif.

Cette demande accrue, accompagnée de réserves record de stablecoins, soutient la possibilité d’une nouvelle hausse pour Bitcoin. Selon CryptoQuant, les réserves de stablecoins sur Binance ont atteint un niveau inédit de 39 milliards de dollars. Cela suggère que des fonds sont prêts à être déployés rapidement sur le marché crypto.

C’est de cette manière que la pression d’achat pour le Bitcoin a augmenté.

La reprise de BTC et les mouvements significatifs comme celui du portefeuille inactif soulignent un aspect prometteur pour l’avenir. Le marché semble prêt à tester de nouveaux sommets, avec un Bitcoin plus fort que jamais. Si vous n’avez pas encore sauté dans l’aventure, c’est peut-être le moment de le faire.

Les nouvelles institutions qui entrent en jeu, les réserves croissantes de stablecoins et cette résilience de Bitcoin marquent un tournant. Qu’attendez-vous pour profiter de cette reprise en cours ?

