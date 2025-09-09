Pour Résumer

Un ETF Dogecoin ($DOJE) pourrait être lancé aux États-Unis dès la semaine du 9 septembre 2025 par REX Shares et Osprey Funds.

Ce produit offrirait une exposition directe au memecoin, marquant une première institutionnelle.

L’annonce a déjà fait grimper le prix du Dogecoin, mais la décision finale de la SEC reste attendue.

Un ETF Dogecoin ($DOJE) pourrait être lancé dès la semaine prochaine aux États-Unis

Un premier ETF Dogecoin au comptant pourrait voir le jour aux États-Unis dès la semaine du 9 septembre 2025. Selon l’analyste Eric Balchunas de Bloomberg, REX Shares a déposé un dossier réglementaire en partenariat avec Osprey Funds pour proposer ce produit inédit sous le ticker $DOJE.

Meme coin ETF era about to kick off it looks like with $DOJE slated for a Thursday launch, albeit under the 40 Act a la $SSK. There's a big group of '33 Act-ers waiting for SEC approval still. Pretty sure this is first-ever US ETF to hold something that has no utility on purpose pic.twitter.com/BIcpu1zR4o — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 9, 2025

Bien que la SEC n’ait pas encore rendu de décision officielle, cette annonce a déjà déclenché un regain d’intérêt sur le marché et une hausse notable du cours du Dogecoin.

Un ETF historique pour le memecoin Dogecoin

Le projet de REX Shares et Osprey Funds marquerait une première institutionnelle pour Dogecoin. En effet, aucun ETF au comptant n’a encore été approuvé aux États-Unis pour ce memecoin.

L’ETF $DOJE offrirait aux investisseurs une exposition directe à la performance du Dogecoin, sans avoir à acheter ni stocker l’actif eux-mêmes. Cette simplicité d’accès constitue l’un des principaux arguments en faveur de son lancement.

Contrairement au processus classique S-1/19b-4, long et complexe, le produit proposé repose sur la loi Investment Company Act of 1940.

Ce mécanisme permettrait d’accélérer son arrivée sur le marché, évitant des mois, voire des années, de procédures. En conséquence, $DOJE pourrait devenir le tout premier ETF Dogecoin disponible aux États-Unis, un événement majeur dans l’histoire des crypto-monnaies.

Pour de nombreux analystes, ce lancement représenterait un tournant. Dogecoin, auparavant perçu comme un actif sans véritable utilité fonctionnelle, pourrait bénéficier d’une reconnaissance formelle sur les marchés financiers américains.

L’institutionnalisation d’une memecoin pourrait paver la voie à l’émergence de nouveaux instruments financiers associés à d’autres cryptomonnaies singulières.

Dogecoin : d’une blague à Wall Street

Dogecoin, qui a vu le jour en 2013 comme une plaisanterie inspirée du célèbre mème Shiba Inu, a progressivement gagné en popularité grâce à une communauté engagée et au soutien de personnalités publiques comme Elon Musk.

Malgré son absence de fondamentaux technologiques solides par rapport à Bitcoin ou Ethereum, il s’est imposé comme l’un des altcoins les plus échangés dans le monde.

La possibilité d’introduction d’un ETF renforce cette tendance imprévue. Dogecoin, initialement créé sans prétention notable, se trouve maintenant au centre des débats institutionnels à Wall Street.

Ce paradoxe démontre la progression du marché de la crypto-monnaie, qui peut assimiler des actifs initialement considérés comme de simples curiosités numériques.

Réactions du marché et perspectives à court terme

L’annonce a déjà influencé instantanément la valeur du Dogecoin. En l’espace d’une journée, sa valeur a grimpé de 0,2175 $ à 0,2396 $, ce qui représente une augmentation significative largement due aux spéculations concernant l’ETF.

Cette réaction démontre à quel point les investisseurs surveillent de près la régulation et l’officialisation de nouveaux produits financiers.

Cependant, l’incertitude demeure. La SEC n’a pas encore validé le lancement, et il est possible que le produit subisse des retards ou des ajustements.

D’autres acteurs comme 21Shares, Bitwise et Grayscale ont déjà déposé des demandes similaires via le processus classique. Cette compétition pourrait freiner ou avoir un impact sur la décision finale.

En dépit de ces zones d’incertitude, les experts anticipent que la mise en place d’un ETF Dogecoin pourrait avoir un impact notable. Ceci pourrait augmenter la liquidité de l’actif, attirer davantage d’investisseurs institutionnels et stimuler son adoption.

Toutefois, cela pourrait aussi augmenter l’instabilité d’un marché déjà connu pour ses fluctuations rapides.

Un signal fort pour les memecoins et les investisseurs

Si $DOJE obtenait une validation, cela irait bien au-delà du simple cadre du Dogecoin. Cela enverrait un message fort à toute l’industrie des cryptomonnaies, montrant qu’il est possible pour même des actifs destinés au divertissement de recevoir une reconnaissance institutionnelle.

Cette progression pourrait stimuler l’intérêt des investisseurs pour d’autres memecoins comme Shiba Inu, ou même encourager les gestionnaires de fonds à réfléchir à de nouvelles gammes de produits financiers.

En effet, si la SEC rend une décision favorable, l’ETF Dogecoin serait un emblème de l’évolution croissante de la maturité du marché des cryptomonnaies.

Par contre, un refus ou un report révélerait les contraintes de l’incorporation de certains actifs numériques dans la finance conventionnelle.

Dans tous les cas, la semaine à venir sera déterminante pour l’avenir du Dogecoin et, plus largement, pour la perception des memecoins sur les marchés financiers américains.

Ce rendez-vous pourrait marquer le début d’une nouvelle ère où la frontière entre sérieux institutionnel et culture Internet devient de plus en plus floue.

