Top 3 cryptos au potentiel x100

Pour Résumer

Dogecoin révolutionne la tokenisation d’actifs réels.

Toncoin explose grâce à Telegram et ses jeux.

MaxiDoge mise sur la hype communautaire pour grimper.

Toncoin : l’étoile montante de Telegram

Toncoin (TON) brille à 6,50 $. Avec 2,89 millions d’adresses actives, TON explose grâce aux jeux Tap-to-Earn. D’autre part, Binance Launchpool a accru sa visibilité. D’ailleurs, sa capitalisation atteint 16 milliards de dollars.

Le RSI à 70 indique une forte pression acheteuse. Effectivement, un breakout au-dessus de 7 $ viserait 10 $. De plus, la V-shaped recovery de 2024 renforce la confiance.

TON bénéficie de l’écosystème Telegram, avec 900 millions d’utilisateurs. D’ailleurs, des partenariats avec des fintechs asiatiques dopent son utilité. Effectivement, 80 % des transactions TON sont liées à des mini-apps.

Par ailleurs, son modèle déflationniste soutient les prix, et les whales accumulent 500 000 TON par semaine.

MaxiDoge : le memecoin qui grimpe

MaxiDoge ($MAXI) intrigue à 0,00045 $. Lancé en juillet 2025 à 0,00025 $, il a levé 1,63 million de dollars.

Effectivement, son staking à 669 % APY attire les degens.

Le thème gym-bro et une communauté active dopent bien la hype.

D’ailleurs, un listing CEX pourrait pousser $MAXI à 0,003 $, soit un x7. Un x100 atteindrait 0,045 $. Par ailleurs, 60 % des holders sont des retail.

Dogecoin : le memecoin historique

Dogecoin (DOGE) reste un poids lourd à 0,087 $. ChatGPT 5 vise 1 $ en septembre, avec un x100 à 8,70 $. Effectivement, son réseau robuste attire les investisseurs.

La consolidation actuelle précède un breakout. Par ailleurs, 400 millions de DOGE ont été accumulés par des whales en 2025.

Le RSI à 65 montre un momentum modéré. Effectivement, casser 0,10 $ ouvrirait la voie à 0,15 $. Par ailleurs, sa capitalisation de 47,3 milliards de dollars soutient la croissance.

DOGE bénéficie d’une adoption croissante. 2 000 commerçants l’acceptent en 2025. D’ailleurs, son tokenomics déflationniste, avec des burns trimestriels, dope vraiment les prix.

Effectivement en ce qui concerne ce memecoin, 70 % des analystes parient sur une hausse massive, et la communauté reste encore ultra-active.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.