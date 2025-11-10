La DTCC déclenche l’alerte : 5 ETF spot XRP prêts pour novembre !

Pour Résumer

Cinq ETF spot basés sur le XRP ont été ajoutés à la base de la DTCC, signe d’un lancement imminent.

Bitwise, Franklin Templeton et CoinShares figurent parmi les sociétés prêtes à lancer leurs produits.

Le marché anticipe une approbation rapide de la SEC, pouvant propulser le XRP comme le grand prochain ETF crypto.

Un signal clair avant le top départ

Quand la DTCC bouge, tout le monde écoute. L’ajout de ces 5 ETF spot XRP n’est pas un simple détail administratif. C’est une étape clé, souvent la dernière avant l’approbation officielle de la SEC. En général, quand un fonds apparaît dans cette base, c’est que la machine est déjà en marche.

Ces cinq produits proviennent de sociétés financières reconnues. Parmi les heureux élus, on retrouve Bitwise, Franklin Templeton, et 21Shares.

Canary Capital et CoinShares complètent également cette liste impressionnante. Leurs symboles boursiers, comme XRP, XRPZ, TOXR, XRPC et XRPL, sont maintenant visibles.

Ces acteurs solides semblent avoir anticipé le moment parfait pour frapper fort.

Et certains sont plus pressés que d’autres. Canary Capital aurait déposé un « amendement sans délai », une procédure qui permet de raccourcir le délai de lancement à 20 jours seulement. Autrement dit, si tout se passe bien, le marché américain pourrait accueillir ces ETF avant même la fin du mois. Et ça, c’est plutôt un bon timing.

Le PDG, Steven McClurg, s’est d’ailleurs montré très confiant, lors d’une conférence Swell de Ripple. Sa société est complètement prête à lancer son ETF XRP la semaine prochaine.

Un marché en pleine ébullition

Il faut dire que la demande pour le XRP est montée en flèche ces derniers mois. Beaucoup d’investisseurs, lassés d’attendre de nouvelles opportunités sur Bitcoin ou Ethereum, cherchent à diversifier leurs portefeuilles.

Et le XRP coche plusieurs cases : rapidité, stabilité et surtout, un énorme potentiel d’adoption institutionnelle, comme témoigne la récente collaboration de Ripple avec Mastercard.

Prenez l’exemple du Teucrium 2x Long Daily XRP ou XXRP : ce produit à effet de levier a déjà accumulé plus de 306 millions de dollars d’actifs en moins d’un an. C’est énorme, et ça prouve l’appétit du marché pour des produits exposés au XRP.

Même son de cloche du côté de Grayscale, qui tente de transformer son XRP Trust en ETF spot. Pour l’instant, son fonds gère autour de 14 millions de dollars, mais les analystes estiment que ce chiffre pourrait exploser si la SEC donne son feu vert.

D’autant plus que les futures sur XRP, lancés par la CME Group, connaissent déjà une belle croissance. Bref, tout converge vers une même idée : le marché est prêt.

Entre enthousiasme et prudence

Alors bien sûr, il faut rester lucide. La présence de ces ETF sur la liste de la société post-trade DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation) ne veut pas dire qu’ils sont déjà approuvés. La SEC doit encore valider les documents officiels, et avec elle, rien n’est jamais simple. Le régulateur américain garde encore un œil méfiant sur tout ce qui touche aux cryptos.

Mais certains experts, comme Nate Geraci, restent optimistes. D’après lui, les lancements pourraient démarrer entre le 13 et le 20 novembre, à condition que la SEC ne retarde pas le processus. Une fenêtre très courte, mais plausible.

Government shutdown ending = spot crypto ETF floodgates opening… In meantime, could see first ‘33 Act spot xrp ETF launch this week. — Nate Geraci (@NateGeraci) November 10, 2025

Et puis, il y a ce symbole fort : après les ETF spot sur le Bitcoin, l’Ethereum, et Solana, le XRP pourrait bien être le prochain géant crypto à faire son entrée officielle sur les marchés boursiers américains.

Une avancée majeure pour un actif longtemps freiné par les batailles judiciaires entre Ripple Labs et la SEC. Si tout se confirme, c’est une page qui se tourne, et peut-être le début d’une nouvelle ère pour les ETF crypto.

