Fuite massive : les ETFs Bitcoin perdent plus de 2 Md$

Pour Résumer

Les fonds Bitcoin enregistrent près de 2 Md$ de retraits en une semaine, signe d’un essoufflement temporaire après une année record.

Les flux se déplacent vers Solana, qui attire une demande plus spéculative.

Le marché attend que les entrées reviennent.

Une série de retraits qui pèse sur le moral

Les sorties se sont succédé sur presque une semaine, avec des pics quotidiens à plusieurs centaines de millions. Ce n’est pas seulement la taille des flux qui marque, c’est leur persistance.

Quand les rachats s’étirent, les teneurs de marché réduisent la voilure, la liquidité se fait plus timide et le carnet devient plus sensible aux à-coups. On le voit d’ailleurs dans les amplitudes intraday depuis la fin d’octobre.

𝗕𝗶𝘁𝗰𝗼𝗶𝗻 𝗘𝗧𝗙 𝗙𝗹𝗼𝘄 (𝗨𝗦$ 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻) – 2025-11-04 TOTAL NET FLOW: -566.4 IBIT: 0

FBTC: -356.6

BITB: -7.1

ARKB: -128.1

BTCO: 0

EZBC: -8.7

BRRR: 0

HODL: -17

BTCW: 0

GBTC: -48.9

BTC: 0 For all the data & disclaimers visit:https://t.co/Wg6Qpn0Pqw — Farside Investors (@FarsideUK) November 5, 2025

Les investisseurs long terme n’ont pas déserté, mais les flux tactiques, eux, ont nettement reculé. Dans cette configuration, chaque annonce macro ou politique peut faire bouger l’aiguille bien au-delà de son importance fondamentale.

Pourquoi ces sorties maintenant

Le marché sort d’un mois heurté. Hausse des primes de risque, dossiers géopolitiques qui s’empilent, arbitrages entre classes d’actifs plus rémunératrices à court terme.

Les portefeuilles pilotés par modèles ont tendance à réduire l’exposition quand la volatilité remonte et que la corrélation avec le dollar s’intensifie.

Ajoutez-y des fonds qui verrouillent leurs gains YTD pour soigner la perf de fin d’année, et vous obtenez des journées rouges en chaîne, même sans événement déclencheur spectaculaire.

Ce n’est pas la thèse long terme sur Bitcoin qui est remise en cause. C’est un recalibrage de risque en régime de croisière, les fameux « pas en arrière » après une séquence généreuse d’entrées.

Les rachats n’impliquent pas un renversement de cycle. Ils traduisent une digestion, parfois brutale, des excès d’optimisme.

Ce que cela change pour le prix et la microstructure

Les flux ETF ne dictent pas tout, mais ils pèsent sur la microstructure pendant les heures américaines. Des sorties répétées, c’est moins d’absorption côté acheteur quand les futures secouent.

Le résultat se voit dans la profondeur du carnet et la vitesse des mèches vers le bas. À l’inverse, si les flux repassent positifs, la liquidité revient vite, et le marché reconstitue des paliers d’appui.

We said bitcoin ETFs would grow via two steps fwd and one step back and rn it is back step time. You can see this pattern in IBIT's flows. If anything we due a few steps back given all the steps fwd. Part of process IMO. Only a small child would expect green all day every day. pic.twitter.com/3EGrWIAnCT — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 4, 2025

C’est mécanique. Le signal important à surveiller reste la bascule du net flow sur quelques séances d’affilée.

Quand cette bascule intervient, les rebonds cessent d’être uniquement techniques. En clair : tant que les retraits dominent, le marché reste hypersensible aux mauvaises nouvelles.

Dès que la demande revient par les canaux institutionnels, l’élasticité remonte et la volatilité se normalise.

Pendant ce temps, Solana trace sa route

Fait marquant de la semaine : les produits sur Solana ont enchaîné les journées d’entrées nettes alors que Bitcoin et Ether affichaient l’inverse. Pourquoi cela arrive-t-il maintenant ?

Une partie des flux vient de la narration « deux façons de gagner » qui s’installe sur l’actif. D’un côté, l’essor des usages stables et de la tokenisation qui trouve sur Solana un rail rapide et peu coûteux.

De l’autre, une part de marché qui peut encore croître si la chaîne continue d’attirer développeurs, émetteurs et volumes réels. Ce n’est pas une promesse de performance, c’est un cadre d’investissement qui séduit des poches de capitaux à la recherche d’exposition hors BTC et ETH, via des véhicules régulés.

Cela ne protège pas des replis quand le marché se contracte, mais cela explique la divergence de flux sur une semaine où l’aversion au risque montait ailleurs. Au fond, que disent ces 2 Md$ de retraits cumulés sur les ETFs Bitcoin ?

Que le marché crypto est en phase d’ajustement après une année déjà très chargée en entrées. Les investisseurs discrétionnaires prennent du recul, les modèles réduisent l’exposition, et les arbitrages reviennent sur le devant de la scène.

Ce qui compte maintenant, c’est la séquence suivante : soit les flux se stabilisent puis repassent légèrement positifs, et le marché retrouve ses appuis. Soit les retraits se prolongent, et l’on teste des niveaux plus bas en attendant que les mains fortes rechargent.

Dans ce contexte, la bonne grille de lecture reste simple. Sur Bitcoin, surveiller la respiration des flux plutôt que de guetter un seul chiffre de prix.

Et sur l’ensemble du marché, se souvenir que les ETFs amplifient parfois ce que le cycle voulait déjà faire. Quand le risque baisse, ils accélèrent.

À lire aussi :