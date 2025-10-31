Ripple : L’ETF XRP pourrait débarquer en novembre

Pour Résumer

Canary Capital a utilisé une faille réglementaire pour accélérer le lancement d’un ETF XRP sans approbation explicite de la SEC.

Le shutdown du gouvernement américain a facilité la procédure, profitant du ralentissement des régulateurs.

Un lancement prévu le 13 novembre 2025 pourrait faire du XRP le prochain grand actif crypto coté en bourse, ouvrant la voie à d’autres ETF similaires.

Le coup du maître du shutdown

Alors, concrètement, comment ça marche ? Canary Capital a retiré la clause amendement de report qui permettait à la SEC de bloquer le temps. Du coup, leur FNB peut se lancer automatiquement après un délai de vingt jours, sans que la SEC ait besoin de dire oui explicitement.

Bref, c’est une technique légale et très maligne pour lancer le produit sans attendre l’approbation formelle de l’organisme de régulation ! Et cette stratégie n’est pas un cas isolé. En réalité, elle s’inscrit dans une tactique plus large utilisée récemment par plusieurs émetteurs d’ETF.

🚨SCOOP: @CanaryFunds has filed an updated S-1 for its $XRP spot ETF, removing the “delaying amendment” that stops a registration from going auto-effective and gives the @SECGov control over timing. This sets Canary’s $XRP ETF up for a launch date of November 13, assuming the… pic.twitter.com/MKvEN23t5P — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) October 30, 2025

Beaucoup en profitent du shutdown partiel du gouvernement américain, période pendant laquelle la SEC tourne au ralenti. Autrement dit, c’est le moment parfait pour faire avancer un dossier avant que les rouages de la bureaucratie ne redémarrent.

Ce procédé a déjà fait ses preuves. Il a été utilisé avec succès pour les ETF spot sur le Solana, le Litecoin et le Hedera, qui ont tous vu leur processus accéléré grâce à cette fenêtre réglementaire.

Une fois encore, la clé réside dans le timing : la réouverture du gouvernement pourrait tout changer. Si la SEC reprend un fonctionnement normal et émet de nouveaux commentaires, le calendrier pourrait alors être revu.

Un calendrier favorable, mais fragile

Pour l’instant, la date du 13 novembre reste la plus probable. Ce serait la toute première fois qu’un ETF basé sur le XRP serait coté sur un marché réglementé.

Cependant, rien n’est encore gravé dans le marbre. Le Nasdaq doit encore donner son feu vert, via la validation du formulaire 8-A. Sans cette étape, le lancement pourrait être repoussé de plusieurs semaines.

La situation reste donc fluide. Si la SEC restait en pause, Canary pourrait profiter d’un véritable boulevard pour finaliser son produit. En revanche, si les régulateurs reprennent la main, de nouveaux ajustements pourraient être exigés. Tout dépendra du moment où le gouvernement américain rouvrira complètement ses portes.

Mais une chose est claire : Canary Capital a désormais une longueur d’avance. Et ce n’est pas un petit détail, car d’autres géants comme Bitwise, 21Shares et Grayscale ont, eux aussi, déposé des demandes pour un ETF XRP. Bitwise a déjà connu un succès fulgurant avec l’arrivée de son ETF spot Solana.

Néanmoins, ils n’ont pas encore mis à jour leurs formulaires avec la même audace que Canary. Cette rapidité pourrait donner à Canary Capital un avantage significatif : celui du tant convoité « premier entrant ».

L’ETF XRP : Un vrai catalyseur en vue !

Franchement, ce potentiel FNB ou ETF XRP pourrait bien agir comme un puissant catalyseur pour l’ensemble du marché ! En effet, si le lancement se confirmait, cela signerait un réel tournant pour le XRP, on ne peut le nier.

C’est simple, cela permet d’investir dans le XRP sans avoir à se compliquer la vie à gérer directement la garde et les portefeuilles numériques.

De plus, ce feu vert viendrait légitimer davantage le rôle de Ripple dans la finance traditionnelle. Après la vague d’ETF sur le Bitcoin et l’Ethereum, l’arrivée du XRP renforcerait l’idée que les actifs numériques s’installent durablement dans le paysage institutionnel.

D’ailleurs, pour soutenir cette dynamique, Ripple a mis 1 milliard de dollars sur la table pour renforcer son stock de XRP !

Enfin, l’effet domino est presque certain. Si Canary réussit son pari, d’autres suivront rapidement. Les grandes sociétés de gestion ont déjà un pied dans la porte ; elles n’attendent qu’un signal positif pour foncer. Et à ce rythme, 2025 pourrait bien être l’année où les ETF crypto deviendront vraiment grand public.

