Pour Résumer

Une demande qui explose avec la recrudescence des piratages

Le marché des portefeuilles physiques n’a jamais été aussi dynamique. Depuis le début de l’année, la demande pour les produits Ledger a bondi, alimentée par la vague de piratages qui touche les plateformes d’échange et les utilisateurs.

Selon plusieurs rapports, plus de 2,2 milliards de dollars ont déjà été dérobés lors d’attaques sur des services crypto de 3 premiers trimestres 2025, soit davantage que sur toute l’année 2024.

Cette vague de piratages pousse de plus en plus d’investisseurs à chercher des moyens plus sûrs pour protéger leurs cryptos, loin d’Internet. Les portefeuilles Ledger, considérés comme des références en matière de « cold storage », permettent de stocker ses cryptos sans exposition directe à Internet.

Résultat : les ventes progressent à un rythme inédit, et la société vit sa meilleure année depuis sa création en 2014. Pascal Gauthier, PDG de Ledger, souligne que :

“chaque jour, les tentatives de piratage augmentent, que ce soit sur vos comptes bancaires ou vos cryptos.”

Une réalité qui transforme les comportements : les particuliers, mais aussi les institutions, s’équipent désormais de wallets physiques pour sécuriser leurs avoirs numériques.

Ledger sur la voie d’une IPO new-yorkaise

Portée par ce succès, Ledger envisage de franchir une nouvelle étape : une introduction en bourse à New York, ou à défaut, une levée de fonds privée dès 2026. L’objectif est clair : attirer des capitaux américains pour soutenir sa croissance. Selon le Financial Times, Pascal Gauthier aurait confié que l’argent est aujourd’hui à New York, pas en Europe.

La société, valorisée environ 1,5 milliard de dollars lors de sa dernière levée en 2023, souhaite renforcer sa présence aux États-Unis, notamment à travers des recrutements sur place. Ledger sécuriserait déjà plus de 100 milliards de dollars d’actifs numériques pour ses clients dans le monde entier, preuve de la confiance accordée à sa technologie.

Cette ouverture vers le marché américain serait un vrai tournant pour Ledger. New York reste le cœur mondial de la finance. Une entrée en bourse là-bas donnerait à l’entreprise une énorme visibilité.

D’autant plus que les États-Unis multiplient les opérations de récupération de fonds, particulièrement avec les récents bitcoins saisis aux États-Unis, preuve que le pays veut reprendre la main sur les flux crypto.

Best Wallet : Le choix de la nouvelle génération

Franchement, Ledger est le champion du coffre-fort physique. Mais attendez, le monde des cryptos évolue super vite. Du coup, des solutions plus modernes et plus souples apparaissent. Best Wallet, par exemple, change la donne.

En effet, la sécurité est carrément au top. Le modèle est non-custodial. Donc, vous gardez le contrôle total de vos clés. L’intégration de la technologie Fireblocks MPC rend la protection béton. Cela supprime les points faibles. L’application prépare même une protection anti-fraude avancée. Elle bloquera les comportements suspects en temps réel.

De plus, Best Wallet se présente comme la super application crypto. Les traders l’adorent pour sa simplicité. En effet, vous gérez tout depuis une seule interface. Les intégrations avec plus de 330 DEX et 30 ponts cross-chain sont incroyables.

Du coup, vous obtenez des taux de swap super compétitifs. Pas besoin de perdre du temps à comparer les plateformes. Un DEX natif est même intégré. Clairement, vous faites vos transactions sans jamais quitter l’application. C’est incroyablement fluide.

Bref, Best Wallet est une solution technologique et structurée. Elle séduit les investisseurs exigeants.

